به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسگری ظهر دوشنبه در مراسم اهدای ۸ هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی با اشاره به سابقه طولانی این نهاد در تولید فرهنگی و ادبی، اظهار کرد: حوزه هنری استان یکی از مراکز قدیمی و سرآمد در ادبیات پایداری و تاریخ شفاهی است.
رئیس حوزه هنری خراسان رضوی همچنین گفت: نشر جدیدی در حوزه هنری استان راهاندازی شده و تا کنون ۷ عنوان کتاب تازه منتشر شدهاند که کیفیت آنها مورد تأیید کارشناسان قرار دارد.
وی گفت: اهدای این حجم کتاب به کتابخانههای عمومی با هدف ارتقای دسترسی مردم به آثار تخصصی در حوزه شعر، داستان و نمایشنامه انجام شده و امیدواریم این اقدام آغاز همکاری جدیتری میان حوزه هنری و کتابخانهها باشد.
در ادامه همچنین حسین نوربخش، سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی، این حرکت را اقدامی ارزشمند خواند و اظهار کرد: شبکه کتابخانههای عمومی استان با در اختیار داشتن حدود ۳۰۰ نقطه خدمتی و بیش از ۱۷۰ هزار عضو فعال، ظرفیت گستردهای برای توزیع این کتابها دارد.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی تأکید کرد: کتابخانهها امروزه فراتر از فضای امانتدهی کتاباند و به پایگاههای محلی فرهنگی و اجتماع محور تبدیل شدهاند؛ بنابراین همکاری با حوزه هنری میتواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه و فعالیتهای هنری در استان ایفا کند.
گفتنی است؛ در پایان، مقامات دو نهاد اعلام کردند که امیدوارند این اهدا نقطه آغازی برای برنامههای مشترک بلندمدت از جمله نشستهای ادبی، محافل هنری و پروژههای فرهنگی مشترک در سطح استان باشد.
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