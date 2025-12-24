به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هماندیشی مؤسسان و مدیران مدارس آموزش از راهدور استان سمنان در آموزش و پرورش با بیان اینکه ۹ مرکز آموزش از راه دور در استان وجود دارد، ابراز کرد: ااین مراکز ۸۰۰ دانش آموز را پوشش میدهند.
وی با بیان اینکه دولت با تمام قوا از آموزش و پرورش حمایت میکند، افزود: ما در مجموعه بزرگ آموزش و پرورش استان سمنان میبایست از این فرصت نهایت بهره را ببریم و تلاش کنیم تا عدالت آموزشی را ترویج دهیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین از ابلاغ آئیننامه جدید آموزش از راهدور خبر داد و اظهار داشت: اقدامات لازم برای اجرای این مصوبه در سراسر استان انجام خواهد شد.
شریفی با بیان اینکه هدف اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان رسمیتبخشی و رفع مشکلات این مراکز آموزشی است، تاکید کرد: با توجه به پهناور بودن استان و پراکندگی جمعیت، چالش مدیریت در مناطق دورافتاده، خدمترسانی به دانش آموزان در مناطق مختلف، نیازمند برنامهریزی و امکانات ویژه است.
وی افزود: ما در استان با چالشهایی مانند مدارس کمجمعیت، تکنفره و مشکلات ایابوذهاب و اسکان معلمان در نقاط دورافتاده مواجه هستیم. در چنین شرایطی، آموزش از راه دور میتواند یک راهکار کلیدی برای افزایش دسترسی و انعطافپذیری آموزشی باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در پایان با اشاره به موضوع جذب بازماندگان از تحصیل، امتحانات نهایی و سامانههای الکترونیکی، از همراهی مدیران و مؤسسان این مدارس تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که با تلاش جمعی، خدمتی شایسته به دانشآموزان و خانوادههای آنان ارائه شود
