فاطمه زارع، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بررسی مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه پایدار و ساماندهی خدمات شهری در جلسه اخیر این کمیسیون خبر داد و با اشاره به رویکرد نظارتی «شنبه‌های برخط»، افزود: بهره‌برداری از پارکینگ ضلع جنوبی پارک ملل، بهبود نورپردازی، تکمیل المان‌های خشتی و اصلاح کف‌پوش مجموعه بازی این پارک در دستور کار فوری قرار دارد.

زارع همچنین به موضوعات مرتبط با مجتمع احمدی‌روشن و مصوبات منطقه سه اشاره کرد و تأکید کرد: تمامی موارد بازدید شده، مجدداً پیگیری می‌شوند تا اجرای آن‌ها سرعت گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین آب پایدار برای نگهداری و توسعه فضای سبز، از پیشنهاد احداث تصفیه‌خانه‌های محلی پساب توسط سازمان سیما و منظر خبر داد و گفت: احداث این تصفیه‌خانه‌های کوچک، تأمین چاه‌های آب مورد نیاز و انتقال آب به بیمارستان شهید صدوقی و دیگر مراکز متقاضی در دستور کار قرار گرفته است.

عضو شورای شهر یزد، خرید و حفاظت از چاه‌های آب کشاورزی را نیز یکی دیگر از محورهای اصلی جلسه عنوان کرد و افزود: به دلیل تهدید برخی چاه‌ها توسط فعالیت‌های صنعتی، هرگونه خرید یا فروش چاه‌های کشاورزی تنها با هماهنگی سازمان آب و شهرداری انجام خواهد شد.

زارع در پایان از برنامه جدید ساماندهی دست‌فروشان سطح شهر خبر داد و اظهار داشت: بر اساس آئین‌نامه جدید، برنامه بازدیدهای میدانی سه‌شنبه‌ها از ساعت ۸ تا ۲۲ با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط اجرا می‌شود.