زارع: ۳۰ پارک و بوستان شهری یزد ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه زارع، با اشاره به برنامههای هفتگی شورا برگزاری بازدیدهای میدانی شنبههای برخط و ارتباط تنگاتنگ با شهروندان جهت رصد و ارزیابی خدمات ارائه شده به شهروندان گفت: تاکنون ۹۴ درصد مصوبات در این حوزه حل و فصل شده است.
وی با اشاره به تلاش این کمیسیون جهت ارتقای سطح طرحهای عمرانی و خدماتی برای شهروندان، اظهار کرد: این کمیسیون با چهار سازمان سیما و منظر شهری، مدیریت پسماند، آرامستانها و آتشنشانی و نیز دو اداره اجراییات و مدیریت بحران در ارتباطی تنگاتنگ است.
عضو شورای اسلامی شهر یزد افزود: تاکنون ۱۵۱ جلسه در این کمیسیون و بیش از ۷۰ بازدید میدانی در قالب برنامه شنبههای برخط برگزار شده که طی آن مشکلات و مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
زارع با تاکید بر اهمیت ارتباط رو در رو با شهروندان در رابطه با رسیدگی به موضوعات مرتبط با خدمات شهری، گفت: در بازدیدهای میدانی اعضای این کمیسیون که از سطح مناطق مختلف شهر صورت میگیرد، مسائل مرتبط با حوزههای کاری این کمیسیون که جدیداً طرحهای عمرانی شهر نیز حسب دستور شهردار محترم به آنها اضافه شده است، رصد و در گفتوگو با شهروندان مورد بررسی قرار میگیرد.
وی گفت: تاکنون ۲۵۰ مصوبه در رابطه با شنبههای بر خط اخذ شده که بنا بر بررسیهای انجام شده، ۹۴ درصد آنها نیز حل و فصل گردیده است.
زارع از جمله موضوعات مورد بررسی در این کمیسیون به مواردی همچون مباحث مربوط به آبرسانی فضاهای سبز شهر، المانهای شهری، سرویسهای بهداشتی، نورپردازی و ساماندهی روشنایی معابر شهر و بوستانها اشاره و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال تاکنون ۳۰ مورد روشنایی پارکها و بوستانهای شهر ساماندهی شده است.
وی از دیگر موضوعاتی که در این مدت به آنها رسیدگی شده است به توسعه فضای سبز و تفکیک آب شرب از آب مورد نیاز برای آبیاری فضاهای شهری نیز اشاره کرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا موفقیت کمیسیون در این دوره را حاصل تعامل مناسب بین اعضا و همکاری شهروندان خواند و ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای صورت گرفته شاهد ارائه خدمات خوب شهری در شأن شهروندان یزدی باشیم.
نظر شما