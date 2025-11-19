  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

نظارت بر عرضه سوخت با سامانه‌های هوشمند تشدید شد

نظارت بر عرضه سوخت با سامانه‌های هوشمند تشدید شد

یک مقام مسئول با اشاره بر تشدید نظارت‌ها گفت: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند برای نظارت بر مجاری عرضه، امکان شناسایی فوری مغایرت‌ها و افزایش دقت در کنترل فرآیندهای توزیع را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت نفت نعمت‌الله نجفی امروز (چهارشنبه، ۲۸ آبان) در نشست سوخت‌رسانی زمستانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر تقویت ارتباط مناطق سی‌وهفت‌گانه با ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد و یادآور شد: فعال‌سازی گروه‌های معین به‌منظور ارزیابی دوره‌ای عملکرد نواحی باید در دستور کار قرار گیرد و این گروه‌ها باید با بازدید و ارزیابی مستمر عملکرد نواحی و مجاری عرضه، میزان انطباق با شاخص‌های عملیاتی و اطلاعیه‌های ابلاغی را بررسی و گزارش کنند.

وی بر تشدید پایش و نظارت بر عملکرد مجاری عرضه سوخت و استانداردسازی فروشندگی‌ها و تعاونی‌های روستایی تأکید کرد و گفت: استفاده از سامانه‌های هوشمند برای نظارت مجاری عرضه، امکان شناسایی لحظه‌ای مغایرت‌ها و ارتقای دقت در کنترل فرآیندهای توزیع را فراهم می‌کند. همچنین استانداردسازی ساختار، تجهیزات و رویه‌های عملیاتی مجاری عرضه روستایی سبب افزایش ایمنی، شفافیت و کیفیت خدمت‌رسانی در شبکه توزیع می‌شود.

باز طراحی معماری سامانه هوشمند سوخت

عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به بازطراحی معماری سامانه هوشمند سوخت گفت: بازطراحی این سامانه در ماه گذشته با تلاش و همت همه‌جانبه همکاران به پایان رسید و هم‌اکنون در مرحله انجام تست‌های آزمایشی قرار دارد.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مؤثر اخیر، پیاده‌سازی و راه‌اندازی خط جدید تولید کارت هوشمند سوخت است، بیان کرد: تاکنون دانش شخصی‌سازی تجهیزات و دستگاه‌های صدور کارت سوخت در انحصار کشورهای آلمان و چین بود، اما همکاران امور کارت با اتکا به دانش بومی و مهندسی معکوس، این انحصار را شکستند. این اقدام سبب افزودن دستگاه‌های جدید به خط تولید و افزایش چند برابری ظرفیت تولید روزانه کارت سوخت شده است.

کد خبر 6662058
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها