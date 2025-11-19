به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده شامگاه چهارشنبه در نشست اعضای دبیرخانه ملی آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرلز با موضوع ارتقای مهارت‌های سواد پایه در محل اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان بر اهمیت نقش این دبیرخانه در ارتقای کیفیت آموزشی کشور تأکید کرد و گفت: هدف اصلی ما از راه‌اندازی این دبیرخانه، تمرکز بر مهارت‌های سواد پایه، به‌ویژه مهارت‌های خواندن، نوشتن، درک مطلب و علوم و ریاضیات است.

وی با اشاره به جایگاه آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرلز در سنجش کیفیت نظام‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: این آزمون‌ها نه‌تنها ابزاری برای ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان در سطح بین‌المللی هستند، بلکه نشان‌دهنده نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی ما محسوب می‌شوند.

معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه مهارت‌های زبانی پایه اساسی‌ترین عامل رشد انسان‌هاست، افزود: اگر دانش‌آموزان درک درستی از زبان و مهارت‌های زبانی نداشته باشند، در سایر حوزه‌های آموزشی از جمله ریاضی و علوم نیز با مشکل مواجه خواهند شد.

حکیم‌زاده با اشاره به ضرورت تدوین الگوهای عملیاتی و قابل اجرا در کلاس‌های درس، تصریح کرد: انتظار ما از دبیرخانه این است که مسیر مشخص و گام‌به‌گامی برای ارتقای مهارت‌های زبانی دانش‌آموزان، معلمان و والدین طراحی کند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و همکاری با نهادهای مرتبط مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نهاد کتابخانه‌های عمومی، گفت: در داخل آموزش و پرورش معلمان توانمند و منابع ارزشمندی داریم که باید از آن‌ها بهره ببریم.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به نقش فناوری در تسهیل فرآیند یادگیری، خاطرنشان کرد: فناوری لزوماً به معنای تجهیزات پیشرفته نیست، بلکه استفاده هوشمندانه از ابزارهای ساده نیز می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش کمک کند.

به گزارش مهر، این نشست با بحث و تبادل نظر اعضای دبیرخانه درباره برنامه‌های آتی و راهکارهای عملیاتی برای ارتقای مهارت‌های سواد پایه به پایان رسید.