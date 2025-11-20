به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی عصر پنجشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، با بیان اینکه موضوع هنر و فرهنگ موضوعی نیست که بتوان از آن به عنوان یک مسئله ساده نگاه کرد بلکه فرهنگ فرامسئله است، تاکید کرد: فرهنگ اساس کار جامعه است.

وی با بیان اینکه این نقش مهم فرهنگی می‌طلبد که فعالان فرهنگی با اقدامات شأن تأثیر گذار باشند، ابراز کرد: زمانی که می‌توان با یک قلم هنری، اثری خلق می‌شود، یک هنرمند در راستای جهت دهی فرهنگی جامعه خود اقدام کرده و این ارزشمند است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه یکی از مهمترین عرصه‌های فرهنگ، حوزه کودک و نوجوان است، بیان کرد: نزدیک ۱۳ میلیون جلد کتاب در کتابخانه های کانون پرورش فکری کشورمان وجود دارد و تلاش کردیم با تنوع بخشی به کتاب‌ها، نیاز نونهالان و نوجوانان را پوشش دهیم.

علامتی با بیان اینکه اداره کل انتشار کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله عرصه‌های پرکار و مهم مجموعه ما محسوب می‌شود، بیان کرد: ما از ابتدا سال جاری شاهد هستیم که ۳۶ عنوان کتاب در کانون منتشر شده است.

وی با بیان اینکه مراکز فرهنگی و هنری ما در سراسر کشور از این کتاب‌ها استفاده می‌کنند، افزود: ما در مجموعه کانون پرورش فکری در کشور، راهبردهای نوینی را با توجه به تغییراتی که اعصار و دوران کرده در نظر گرفته و اجرا کرده‌ایم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور همچنین گفت: کانون پرورش فکری ۶۰ سال در کشورمان قدمت دارد و فعالیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری در طول این شش دهه انجام داده و همواره تلاش کرده تا این رویدادها و برنامه‌ها مطابق با نیاز روز جامعه باشد.

علامتی بیان کرد: در گذشته ما برنامه‌های نجوم را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داشتیم که تا چند سال قبل هم مورد اقبال خوبی قرار می‌گرفت.

علامتی افزود: به مرور اما شاهد هستیم که با چرخش اعصار و ادوار، پدیده‌هایی نو به وجود می‌آیند و راهبرد کانون پرورش فکری هم این است که از آنها عقب نماند پدیده‌هایی مانند هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی، نانو و … مسائلی هستند که ما هم متناسب با نیازها، برش‌هایی از آن را تهیه و به کارگیری می‌کنیم و از همین منظر ۱۴ فعالیت علمی جدید به مجموعه فعالیت‌های کانون افزوده شده است.