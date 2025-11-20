  1. استانها
اهدای ۱۴۳ تخته فرش به ایتام و محسنین کرمانشاه

کرمانشاه – رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه گفت: یک خیر کشوری ۱۴۳ تخته فرش به ارزش بیش از سه میلیارد تومان به نیازمندان اهدا کرد.

زلیخا فریادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای یک اقدام خیرخواهانه قابل توجه در حمایت از خانواده‌های نیازمند خبر داد و اظهار کرد: یک حامی نیک‌اندیش از حامیان کشوری، تعداد ۱۴۳ تخته فرش ۹ و ۱۲ متری به ارزش بیش از سه میلیارد تومان را به خانواده‌های ایتام و محسنین تحت پوشش کمیته امداد کرمانشاه اهدا کرده است.

فریادی افزود: این کمک سخاوتمندانه در راستای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش رفاه خانوارهای محروم انجام شده و می‌تواند بخشی از نیازهای ضروری این خانواده‌ها را مرتفع سازد.

رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه بیان کرد: حمایت‌های هدفمند خیرین، علاوه بر اثرگذاری اقتصادی، منجر به ایجاد دلگرمی و تقویت روحیه فرزندان تحت پوشش می‌شود.

وی بر اهمیت تداوم مشارکت خیرین در طرح‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: توزیع این فرش‌ها براساس اولویت‌بندی نیاز و از طریق فرآیند مشخص میان خانوارهای مشمول در سراسر استان انجام خواهد شد.

