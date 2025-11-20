اهدای ۱۴۳ تخته فرش به ایتام و محسنین کرمانشاه

زلیخا فریادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای یک اقدام خیرخواهانه قابل توجه در حمایت از خانواده‌های نیازمند خبر داد و اظهار کرد: یک حامی نیک‌اندیش از حامیان کشوری، تعداد ۱۴۳ تخته فرش ۹ و ۱۲ متری به ارزش بیش از سه میلیارد تومان را به خانواده‌های ایتام و محسنین تحت پوشش کمیته امداد کرمانشاه اهدا کرده است.

فریادی افزود: این کمک سخاوتمندانه در راستای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش رفاه خانوارهای محروم انجام شده و می‌تواند بخشی از نیازهای ضروری این خانواده‌ها را مرتفع سازد.

رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه بیان کرد: حمایت‌های هدفمند خیرین، علاوه بر اثرگذاری اقتصادی، منجر به ایجاد دلگرمی و تقویت روحیه فرزندان تحت پوشش می‌شود.

وی بر اهمیت تداوم مشارکت خیرین در طرح‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: توزیع این فرش‌ها براساس اولویت‌بندی نیاز و از طریق فرآیند مشخص میان خانوارهای مشمول در سراسر استان انجام خواهد شد.