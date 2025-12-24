فکری:عملکرد محوری، تخصیص اعتبارات جوانان را در اردبیل تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فکری ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی مدیرکل با رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان که در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی رضازاده برگزار شد، با تشریح ابلاغیه جدید وزارت ورزش و جوانان، اظهار کرد: تخصیص بودجه منوط به عملکرد قابل قبول و اثربخش استان‌ها خواهد بود و استان‌هایی که فاقد این شاخص باشند، از چرخه دریافت اعتبارات خارج می‌شوند.

وی با تأکید بر نقش آموزش در ارزیابی‌ها، افزود: برگزاری ۳۵ کارگاه آموزشی تخصصی در سطح استان اردبیل یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی وزارتخانه محسوب می‌شود و انتظار می‌رود رؤسای ادارات شهرستانی با جدیت کامل این دستورالعمل را پیگیری کنند.

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان استان اردبیل همچنین بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان تأکید و خاطرنشان کرد: این جلسات باید به‌طور منظم (هر دو ماه یکبار) با ریاست استاندار در سطح استان و فرمانداران در سطح شهرستان‌ها برگزار شود تا هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق اهداف حوزه جوانان تقویت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد برجسته استان اردبیل در حوزه مشارکت‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: طبق برنامه ابلاغی وزارتخانه، ثبت ۵ سازمان مردم‌نهاد (سمن) در طول سال پیش‌بینی شده بود، اما استان اردبیل تاکنون با ثبت بیش از ۲۰ سازمان مردم‌نهاد فعال، عملکردی فراتر از برنامه ابلاغی را به نمایش گذاشته که نشان‌دهنده پویایی اجتماعی جوانان استان است.

فکری در پایان به اقدامات حمایتی در حوزه معیشت و اشتغال جوانان اشاره کرد و افزود: در راستای توانمندسازی اقتصادی، تعداد ۴۰ نفر از جوانان استان برای دریافت تسهیلات به بانک توسعه تعاون معرفی شده‌اند و این روند حمایتی با قوت ادامه خواهد یافت.