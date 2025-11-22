  1. سیاست
سردار شکارچی: هر روز قدرتمندتر از گذشته پیش می‌رویم

معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تداوم ارتقای توان موشکی کشور اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هر روز قدرتمندتر از گذشته در این حوزه پیش می‌رود.

سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قدرت موشکی کشور در مسیر رشد مستمر قرار دارد، گفت: هر روزه روند رو به رشدی را در این عرصه طی می‌کنیم و قطعاً امروز قدرتمندتر از دیروز و فردا قدرتمندتر از امروز خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به نقش تعیین‌کننده فرماندهان شهید نیروی هوا فضای سپاه از جمله سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم در پایه‌گذاری ساختار موشکی جمهوری اسلامی افزود: شهید طهرانی‌مقدم بنیان این قدرت را گذاشت و سکوی صعود ایران را در این حوزه بنا کرد.

سردار شکارچی با تأکید بر ویژگی‌های اعتقادی و روحیه جهادی شهید طهرانی‌مقدم اظهار داشت: مهم‌تر از فعالیت‌های موشکی، ایمان و اعتقاد راسخ این شهید به حضرت فاطمه زهرا (س) بود که باعث می‌شد هر پروژه‌ای را با موفقیت به سرانجام برساند و امروز ثمره همان اعتقادات و تلاش‌ها را شاهد هستیم.

زهرا علیدادی

