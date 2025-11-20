خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: به مناسبت روز ملی کتاب و کتابخوانی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، نشست ادبی با عنوان «مطالعه نوعی نماز است» را در کافه کتابخانه در بیروت برگزار کرد.
در این نشست، سید محمدرضا مرتضوی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، دکتر محمد ناصر الدین، نویسنده، شاعر و استاد دانشگاه، و دکتر احمد نزال، رئیس اتحادیه نویسندگان لبنان، حضور داشتند. این نشست توسط مریم میرزاده، پژوهشگر و مترجم، افتتاح شد. او در مورد نقش محوری کتاب و کتابخانه در زندگی بشر در طول تاریخ و تأثیرات مدرنیته که این نقش را تضعیف میکند و منجر به کاهش علاقه مردم به کتاب در جوامعی میشود که درگیر مادیگرایی و منفعت شخصی هستند، صحبت کرد. میرزاده نمونههایی از نویسندگان بینالمللی که آثارشان بر کتاب و کتابخانه متمرکز است، مانند بورخس، آلبرتو مانگوئل و آفونسو کروش ارائه داد.
پس از آن، رایزن فرهنگی سخنرانیای ایراد کرد که در آن به اهمیت کتاب در شکلدهی به آگاهی و درک و انتقال تاریخ در طول زندگی بشر پرداخت. مرتضوی تأکید کرد که کتابها افراد را به عمل ترغیب میکنند، جایی که دانش و عمل با هم تلاقی میکنند، همانطور که آیتالله سید حسن نصرالله شهید اقدس، که دانش و عمل را با هم ترکیب کرده بود و کتاب همیشه در زندگیاش حضور داشت، نمونه بارز آن است. سپس او اشاره کرد که کتابها به انسان بال پرواز به جهانهای مختلف را میدهند و زمانی که صرف مطالعه میشود بسیار ارزشمند است.
پس از آن، دکتر احمد نزال، رئیس اتحادیه نویسندگان لبنان، در مورد این رویداد فرهنگی صحبت کرد و از احیای مناسبت روز کتاب و کتابخوانی تمجید کرد. او سپس تاریخچه تلاشها برای محو هویت جهان عرب در طول تاریخ و در تمدنها را با سوزاندن و تخریب کتابخانهها و حذف کتابها، مانند سوزاندن کتابخانه اسکندریه در دوران باستان و هدف قرار دادن کتابخانهها در فلسطین، به ویژه در طول جنگ اخیر، بررسی کرد.
او خاطرنشان کرد که کتابخانهها از اولین اهداف دشمن اسرائیلی در آغاز جنگ علیه غزه بودند. طوری که تخریب کتابخانهها نتیجه تخریب و خرابکاری صرف نبود، بلکه یک هدف از پیش تعیین شده بود. نزال بر نقش روشنفکران امروزی در گسترش فرهنگ مطالعه از طریق رویدادهای فرهنگی که عمل مطالعه را احیا کرده و کتاب را به جایگاه شایستهاش بازمیگردانند، تأکید کرد. او اظهار داشت که آنچه دشمنان و مستبدان امروز بیش از همه از آن میترسند، فرد تحصیلکردهای است که مطالعه میکند، زیرا میدانند که فرهنگ سلاح موازی است که با تلاشها برای تغییر هویت و حذف تاریخ مقابله میکند.
سپس سخنرانی دکتر محمد ناصر الدین آغاز شد. او داستان خود، «جنگ ۳۳ روزه و کمد آشپزخانه»، را به دلیل معانی نمادین و درسهایش در مورد جنگ اسرائیل علیه لبنان از زمان حمله تا به امروز، برای حضار خواند. او شرح داد که چگونه کتابخانه پدرش با وجود لشکرکشیهای اسرائیل، از همه آن جنگها جان سالم به در برده است.
تعامل حضار با داستان قابل توجه بود و پس از خواندن داستان، یک بحث ادبی در فضای صمیمی صورت گرفت که در آن داستان ناصر الدین نقد شد و تکنیکهای نویسندگی خلاق و روایت با تکیه بر تجربیات جنگ بررسی شد. شرکتکنندگان همچنین تأکید کردند که نوشتن به یک ضرورت فوری برای مستندسازی تاریخ شفاهی و خاطرات قهرمانان در لبنان تبدیل شده است.
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