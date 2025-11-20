میرزایی: نیمی از آثار چاپی کشور متعلق به حوزه کودک و نوجوان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی میرزایی عصر پنجشنبه در آئین جشن کتاب نیروی دریایی اظهار داشت: دانشگاه‌ها باید نقش محوری در گسترش فرهنگ مطالعه ایفا کنند و تقویت جریان کتاب‌خوانی در این فضا بیش از هر زمان ضروری است.

میرزایی بیان کرد: درخواست‌های مختلفی در حوزه جغرافیا، به‌ویژه درباره کتاب‌های تخصصی، مطرح بوده و با همراهی دانشگاه نوشهر و همکاری اساتید برجسته، روند رسیدگی به این نیازها سرعت گرفته است.

وی حضور معلمان و صاحب‌نظران جغرافیا از سراسر کشور را ارزشمندترین دستاورد این رویداد دانست و چه با اشاره به برگزاری «جشن دانایی کتاب» توضیح داد: انجمن‌های استانی هر سال برنامه‌های متنوعی برگزار می‌کنند و در ماه‌های آبان و آذر، نیروی دریایی همواره از برنامه‌های علمی و فرهنگی جغرافیا حمایت کرده است. امسال نیز علاوه بر برنامه نوشهر، رویدادی دیگر با پشتیبانی نیروی دریایی در تهران برگزار می‌شود.

میرزایی اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های کمیته داوری، بیش از ۵۵ درصد آثار چاپ‌شده در کشور به حوزه کودک و نوجوان اختصاص دارد؛ گروهی که همچنان بیشترین میزان مطالعه را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: با وجود کاهش مطالعه چاپی در سال ۱۴۰۴، این روند جهانی است و بسیاری از کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی نیز با افت نرخ مطالعه مواجه شده‌اند.

رئیس انجمن جغرافیایی معلمان با تأکید بر اینکه دانشگاه باید ریل‌گذار اصلی فرهنگ مطالعه باشد، گفت: دانشجویان، معلمان آینده و نیروهای آموزشی باید حامل این چرخه باشند و مطالعه دانشگاهی باید تقویت شود تا انتقال دانش در جامعه استمرار یابد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سه ماه تلاش برای هماهنگی و برگزاری این مراسم اشاره کرد و قدردانی ویژه‌ای از دانشگاه نوشهر و مرکز مطالعات داشت که مسئولیت اجرایی رویداد را برعهده داشتند.

وی در پایان از حمایت همیشگی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به برنامه‌های علمی و فرهنگی حوزه جغرافیا قدردانی کرد.