جمالی نژاد:آلودگی ۲ شرکت بزرگ فولادی در شورای تامین استان بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد عصر پنجشنبه در جلسه ستاد اضطرار شرایط آلودگی هوا بر ضرورت همراهی همه دستگاههای اجرایی و خدماتی برای کاهش آثار آلودگی تأکید کرد و گفت: با توجه به پیشبینی پایداری هوا در روزهای آینده، تمهیدات ویژهی اجرایی و نظارتی باید در سطح استان فعال شود.
استاندار اصفهان در این نشست شرایط جوی روزهای آتی را «بسیار بحرانی» توصیف کرد و افزود: بر اساس پایشهای انجامشده، هوای شهر در وضعیت آلاینده شدید قرار دارد و لازم است از هماکنون دستگاهها آمادگی کامل داشته باشند، جلسات شرایط اضطرار آلودگی هوای اصفهان نیز هفته آینده حتی هر روز برگزار شود و شخصاً نیز در جلسات حضور خواهم یافت.
وی گفت: باید از امشب همه واحدها با برنامه زمانبندی دقیق وارد عمل شوند تا در صورت تشدید شرایط، محدودیتهای اضطرار به سرعت اعمال شود.
جمالینژاد با اشاره به نقش شهرداری، مرکز بهداشت و پلیس راهور اظهار کرد: واحدهای آلایندهای که به رعایت شرایط فعلی اقدام نکنند، برخورد قانونی خواهند داشت؛ لازم است مسیرهای زوج و فرد، ایستگاههای پایش و اطلاعرسانی بهداشتی بهصورت هماهنگ فعال باشند.
وی همچنین بر لزوم اجرای طرحهای کاهش تردد در مرکز شهر تأکید کرد و افزود: شرکت واحد اتوبوسرانی، تاکسیها و ناوگان حملونقل عمومی باید آماده باشند تا مردم با کمترین تردد شخصی در شهر جابهجا شوند. شرکت ملی فرآوردههای نفتی نیز موظف است کیفیت سوخت را در جایگاههای عرضه کنترل کند.
استاندار اصفهان ضمن انتقاد از عملکرد برخی صنایع آلاینده گفت: در مواردی صنایع فولادی و واحدهای مشابه بلافاصله باید اقدام به تعطیلی یا تجهیز مجدد خطوط تولید کنند؛ ظاهر شهر ممکن است آرام باشد اما وضعیت سلامت عمومی نگرانکننده است و باید رسیدگی فوری انجام شود.
جمالینژاد ادامه داد: ضروری است که آلایندگی دو شرکت بزرگ فولادی در شورای تأمین استان بررسی شود.
وی تصریح کرد: در صورت رسیدن وضعیت به سطح اضطرار، محدودیتهای لازم اطلاعرسانی و اجرایی خواهد شد. همه دستگاهها از پلیس راه، آتشنشانی، مرکز بهداشت تا شهرداری باید با وحدت فرمان و اقتدار وارد عمل شوند تا سلامت شهروندان در اولویت قرار گیرد.
در پایان جلسه، استاندار از همه ارگانها خواست با پایش مستمر و همکاری میدانی، شرایط را تا کاهش کامل آلایندهها تحت کنترل نگه دارند و اظهار امیدواری کرد که با اقدامات هماهنگ، شرایط به سمت پایداری و هوای سالمتر پیش برود.
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