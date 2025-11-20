ارزش سالانه بذرهای تولید داخل بیش از دو میلیارد دلار برآورد شد

به گزارش خبرگزاری مهر غلامرضا گلمحمدی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از ایستگاه تحقیقاتی گردو تویسرکان اظهار کرد: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور بهعنوان بزرگترین دستگاه پژوهشی خاورمیانه و در شمار معدود نهادهای برتر جهانی در حوزه تحقیق و توسعه قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه هدف سازمان صرفاً انتشار مقاله نیست، افزود: انتقال دستاوردهای علمی به عرصه عمل و رفع مشکلات مزرعهمحور در اولویت رویکرد جدید این مجموعه قرار دارد.
گلمحمدی با اشاره به اهمیت حفظ منابع ژنتیکی گفت: این سازمان متولی حفاظت از بیش از پنج و نیم میلیون نمونه زنده و غیرزنده ژنتیکی کشور است؛ منابعی که بهعنوان شریان حیاتی تولید ارقام جدید، کودهای زیستی، آفتکشهای کمخطر و واکسنهای تخصصی شناخته میشوند.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: بیش از ۹۰ درصد نهادهای فناورانه بخش کشاورزی توسط محققان سازمان تولید میشود و ارزش ارزی بذرهای تولید داخل سالانه حداقل دو میلیارد دلار برآورد شده است.
رئیس سازمان تات بیان کرد: در راستای انتقال یافتههای علمی، سال گذشته بیش از ۱۴ هزار کارگاه و کاروان ترویجی برگزار شد که معادل بیش از یک میلیون نفر روز آموزش مستقیم برای کشاورزان بوده است.
گلمحمدی همچنین از فعالیت یکهزار و ۲۵۰ مروج معین در سراسر کشور خبر داد و گفت: این افراد حلقه ارتباطی بین محققان و کشاورزان محسوب میشوند.
به گفته وی، سازمان تات مسئول نظارت بر تولید بذر، نهال، کود و سم در کشور بوده و ۵۰ درصد انتشارات علمی کشاورزی توسط تنها ۱۷ درصد اعضای هیئت علمی آن تولید میشود.
وی با تأکید بر تغییر رویکرد از تحقیق صرف به حل مسئله میدانی، اظهار کرد: سیاست جدید سازمان، استفاده حداکثری از ظرفیت محققان استانی برای رفع چالشهای منطقهای است.
رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی به ظرفیتهای کلیدی شهرستانهای همدان اشاره کرد و گفت: پرورش ماهی در نهاوند، تولید انگور در ملایر، کشت سیبزمینی و گیاهان دارویی در اسدآباد از جمله محورهای اصلی توسعه کشاورزی است که باید با بهرهگیری از تیمهای تحقیقاتی استانی، چالشهای آنها رفع شود.
گلمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: هستههای اولیه بذرهای استراتژیک از جمله پنج رقم گندم مخصوص مناطق سردسیری با عملکرد ۱۱ تن در هکتار در استان همدان تولید شده که بیانگر اهمیت مراکز تحقیقاتی این استان است.
نظر شما