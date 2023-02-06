انتخاب ۴۰ مزرعه نوآور و حمایت ویژه از آنها

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه فجر رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به دستاوردهای این سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان تات در ریل جدید قرار گرفته و هدف به اجرا در آمدن این دستاوردها بوده اینکه کاربردی باشند.

سیدمجتبی خیام نکویی افزود: تات در دولت سیزدهم ۶۱ دستاورد در حوزه غذا و امنیت غذایی داشته که در هفته پژوهش از ۶ دستاورد رونمایی شد و امروز نیز از ۷ دستاورد دیگر در حوزه واکسن دام و طیور، مرکز داده و… رونمایی شد.

رئیس سازمان تات ادامه داد: یکی از رسالت‌های مهم این سازمان حرکت به سوی دانش بنیان کردن بخش کشاورزی است. تولید محصولات فناورانه مهمترین گام در این راستا بوده که از وابستگی ارزی کشور بکاهد. به عنوان مثال واکسن‌های تولیدی در مجموعه تات بیش از ۹۰ درصد واکسن‌های مصرفی کشور را با تولید ۱۹ میلیون دوز، ۹۵ درصد فرآوری‌های دامی با ۲۸۹ دوز، ۹۵ درصد فرآوری‌های طیور با تولید بیش از ۳ هزار میلیون دوز تأمین کرده که بخشی از دستاوردهای این سازمان است. یا بذرهای تولیدی گندم برای کشت‌های آبی و دیمی در این سازمان انجام شد که حدود ۳۰۰ میلیون دلار دارای ارزش تولیدی است.

خیام نکویی اضافه کرد: امسال ۷ هزار تن هسته اولیه بذری در کشور تولید شد که این بذرهای اصلاح شده منجر به بهبود تولید و ارتقا بهره وری در بخش کشاورزی شد.

سنددار شدن باغات

رئیس سازمان تات با بیان اینکه به دنبال شناسنامه دار کردن کل باغات کشور هستیم، گفت: امسال بر تولید ۱.۵ میلیون اصله نهال نظارت شد و برای آنها گواهی صادر شد. همچنین بیش از ۴ میلیون نهال شناسنامه دار شدند.

وی ادامه داد: پایش و کنترل کیفیت بیش از ۶ هزار نشان کودی از دیگر برنامه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است به این ترتیب با انجام پایش حدود ۱۵۰ فرمول کودی از چرخه مصرف به دلیل کیفیت پایین خارج شدند.

خیام نکویی با اشاره به حفظ ژن‌های حیوانی و گیاهان بومی کشور اضافه کرد: هویت بخشی و ثبت اسب‌های بومی از دیگ دغدغه‌های مدیران بالادست کشوری بوده و برای حفظ ژنتیکی این گونه‌ها برای ۵۰ اسب شناسنامه صادر شد. همچنین برای رصد خصوصیات ۳ هزار اسب میکروچیپ استفاده شده تا بانک اطلاعاتی کامل شود.

دستاوردها در حوزه آبزیان

رئیس سازمان تات در بخش دیگر از سخنان خود به موضوع تنظیم بازار گوشت کشور اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی افزایش سهم گوشت آبزیان در بازار گوشت و سرانه مصرف جامعه است. در این باره یکی از چالش‌های کشور تولید بچه ماهی بوده که امروز می‌توانیم مدعی شویم به دانش فنی تولید بچه ماهی دست پیدا کردیم و این دانش برای تولید یک میلیون بچه ماهی در اختیار شرکتی خصوصی واگذار شد.

وی به ورود و قرنطینه میگو کروما در کشور پرداخت و گفت: تولید و افزایش بهره وری در حوزه آبزیان در بخش میگو نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: در راستای دانش بنیان شدن بخش کشاورزی امسال نخستین پارک ملی کشاورزی راه اندازی شد که ظرفیت استقرار ۳۰۰ تا ۳۵۰ شرکت دانش بنیان را دارد. همچنین تا امروز ۸ دهکده مجوز دریافت کرده‌اند و تا پایان سال ۳ دهکده دیگر نیز راه اندازی خواهند شد. این دهکده‌ها ظرفیت استقرار حدود ۱۰۰۰ شرکت دانش بنیان را در خود دارند.

رئیس سازمان تات در پایان عنوان کرد: امسال حدود ۴۰ مزرعه نوآور از بخش خصوصی انتخاب و مورد حمایت قرار می‌گیرند تا در ادامه دانش فنی این شرکت‌ها استخراج و در اختیار سایر کشاورزان قرار گیرد.