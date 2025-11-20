سقوط کارگر در مخزن ذخیره روغن کارخانه تصفیه آونگان قروه

رئیس سازمان آتش‌نشانی قروه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه سقوط یک کارگر به داخل مخزن ذخیره روغن در کارخانه تصفیه روغن آونگان، روز پنجشنبه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اعلام شد و فرد سقوط کرده، که هویت او ی. ق، ۴۰ ساله اعلام شده، به داخل مخزن تصفیه روغن به عمق حدود پنج متر سقوط کرده بود.

جمیل ظاهری افزود: بلافاصله پس از اطلاع‌رسانی، تیم‌های امدادی آتش‌نشانی، هلال‌احمر، فوریت‌های پزشکی، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعیت‌های مردمی برای عملیات نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط بسیار دشوار و پیچیده عملیات، نیروها با تلاش‌های فراوان موفق به بیرون کشیدن پیکر بی‌جان این فرد از داخل مخزن روغن شدند.

وی یادآور شد: جزئیات دقیق‌تر حادثه و دلایل وقوع آن هنوز توسط مقامات مربوطه در حال بررسی است و طبق گزارش‌های اولیه، احتمال می‌رود شرایط سخت کار و عدم رعایت اصول ایمنی منجر به این سانحه شده باشد.

این حادثه تلخ دوباره اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی در محیط‌های صنعتی و کارخانه‌ها را یادآوری می‌کند.