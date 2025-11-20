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۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

سقوط کارگر در مخزن ذخیره روغن کارخانه تصفیه آونگان قروه

سقوط کارگر در مخزن ذخیره روغن کارخانه تصفیه آونگان قروه

قروه- یک کارگر به عمق پنج متری مخزن تصفیه روغن در کارخانه آونگان قروه سقوط کرد و تلاش‌های نیروهای امدادی و آتش‌نشانی برای نجات وی بی‌نتیجه ماند و این فرد جان خود را از دست داد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی قروه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه سقوط یک کارگر به داخل مخزن ذخیره روغن در کارخانه تصفیه روغن آونگان، روز پنجشنبه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اعلام شد و فرد سقوط کرده، که هویت او ی. ق، ۴۰ ساله اعلام شده، به داخل مخزن تصفیه روغن به عمق حدود پنج متر سقوط کرده بود.

جمیل ظاهری افزود: بلافاصله پس از اطلاع‌رسانی، تیم‌های امدادی آتش‌نشانی، هلال‌احمر، فوریت‌های پزشکی، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعیت‌های مردمی برای عملیات نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط بسیار دشوار و پیچیده عملیات، نیروها با تلاش‌های فراوان موفق به بیرون کشیدن پیکر بی‌جان این فرد از داخل مخزن روغن شدند.

سقوط کارگر در مخزن ذخیره روغن کارخانه تصفیه آونگان قروه

وی یادآور شد: جزئیات دقیق‌تر حادثه و دلایل وقوع آن هنوز توسط مقامات مربوطه در حال بررسی است و طبق گزارش‌های اولیه، احتمال می‌رود شرایط سخت کار و عدم رعایت اصول ایمنی منجر به این سانحه شده باشد.

این حادثه تلخ دوباره اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی در محیط‌های صنعتی و کارخانه‌ها را یادآوری می‌کند.

کد مطلب 6663025

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