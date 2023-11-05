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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۱۸

سرپرست آتش‌نشانی قروه خبر داد؛

اطفای حریق کارخانه تصفیه روغن شهرک صنعتی آونگان قروه

اطفای حریق کارخانه تصفیه روغن شهرک صنعتی آونگان قروه

قروه_ سرپرست آتش‌نشانی قروه از اطفای حریق کارخانه تصفیه روغن شهرک صنعتی آونگان قروه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل ظاهری یکشنبه شب بعداز اطفای حریق کارخانه تصفیه روغن شهرک صنعتی آونگان اظهار کرد: بعدازظهر یکشنبه ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه اعلام آتش سوزی در شهرک صنعتی آونگان به ایستگاه مرکزی آتش نشانی قروه گزارش و بلافاصله پس از اطلاع، تیم اطفای به محل حادثه اعزام شد.

سرپرست آتش‌نشانی قروه بیان کرد: آتش سوزی در قسمت مخزن تبخیر روغن با دمای ۳۵۰ درجه سانتی گراد شروع شده و به حریق سنگین تبدیل شده بود.

وی بیان کرد: حریق بعداز ساعت‌ها تلاش دو تیم عملیاتی آتش‌نشانی قروه کنترل شد.

ظاهری یادآور شد: باتوجه به دمای بالای منبع تبخیر و کوره آتش با استفاده از ۴۵ هزار لیتر آب کف این حریق کنترل و سرد شد.
وی اضافه کرد: متأسفانه در کارگاه سیستم‌های اطفا حریق وجود نداشته است.

گفتنی است؛ جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه این کارخانه باز هم دچار حریق شده بود که آتش سوزی در قسمت اتاق فیلتراسیون تصفیه روغن شروع شده و به حریق سنگین تبدیل، و با تلاش سه تیم عملیاتی قروه و یک تیم پشتیبان سریش‌آباد و حضور ۱۰ نیرو عملیاتی و چهار دستگاه خودرو عملیاتی سنگین به کنترل کامل آتش‌نشانان در آمد.

در آتش‌سوزی نخست بهره‌بردار کارخانه تصفیه روغن، علت حریق را ناشی از نوسانات برق اعلام کرد و خسارت مالی وارده به صورت تقرییی را بیش از دو میلیارد گزارش داد.

کد مطلب 5931397

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