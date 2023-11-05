اطفای حریق کارخانه تصفیه روغن شهرک صنعتی آونگان قروه

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل ظاهری یکشنبه شب بعداز اطفای حریق کارخانه تصفیه روغن شهرک صنعتی آونگان اظهار کرد: بعدازظهر یکشنبه ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه اعلام آتش سوزی در شهرک صنعتی آونگان به ایستگاه مرکزی آتش نشانی قروه گزارش و بلافاصله پس از اطلاع، تیم اطفای به محل حادثه اعزام شد.

سرپرست آتش‌نشانی قروه بیان کرد: آتش سوزی در قسمت مخزن تبخیر روغن با دمای ۳۵۰ درجه سانتی گراد شروع شده و به حریق سنگین تبدیل شده بود.

وی بیان کرد: حریق بعداز ساعت‌ها تلاش دو تیم عملیاتی آتش‌نشانی قروه کنترل شد.

ظاهری یادآور شد: باتوجه به دمای بالای منبع تبخیر و کوره آتش با استفاده از ۴۵ هزار لیتر آب کف این حریق کنترل و سرد شد.

وی اضافه کرد: متأسفانه در کارگاه سیستم‌های اطفا حریق وجود نداشته است.

گفتنی است؛ جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه این کارخانه باز هم دچار حریق شده بود که آتش سوزی در قسمت اتاق فیلتراسیون تصفیه روغن شروع شده و به حریق سنگین تبدیل، و با تلاش سه تیم عملیاتی قروه و یک تیم پشتیبان سریش‌آباد و حضور ۱۰ نیرو عملیاتی و چهار دستگاه خودرو عملیاتی سنگین به کنترل کامل آتش‌نشانان در آمد.

در آتش‌سوزی نخست بهره‌بردار کارخانه تصفیه روغن، علت حریق را ناشی از نوسانات برق اعلام کرد و خسارت مالی وارده به صورت تقرییی را بیش از دو میلیارد گزارش داد.