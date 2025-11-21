آغاز ساخت دو مدرسه خیرساز در بستک

محمد نور احمدی سرپرست آموزش و پرورش شهرستان بستک در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملیات اجرایی دو مدرسه خیری در این شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: مدرسه دوازده کلاسه با زیربنای ۲ هزار متر مربع و مدرسه ۹ کلاسه با زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع احداث خواهد شد.



وی با اشاره به اهمیت پروژه‌های خیرساز در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهرستان، گفت: این مدارس با حمایت خیر اسماعیل امینایی ساخته می‌شوند و گامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش و تحصیل دانش‌آموزان منطقه خواهد بود.



گفتنی است، مراسم آغاز عملیات اجرایی با حضور احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان و صفر صادقی‌پور معاون عمرانی استاندار هرمزگان برگزار شد.