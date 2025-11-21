سلاح ورزی: سالانه ۱۵۵ تن عسل در شهرستان آبدانان برداشت می شود

علیرضا سلاح ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان آبدانان با بهره‌گیری از تنوع پوشش گیاهی و وجود بیش از ۲ هزار گونه گیاه خوشبو در دامنه زاگرس، به یکی از قطب‌های تولید عسل کشور تبدیل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان، گفت: در این شهرستان ۱۵۰ بهره‌بردار با ظرفیت ۱۴ هزار کلونی زنبور عسل فعالیت دارند که به طور متوسط سالانه حدود ۱۵۵ تن عسل برداشت و روانه بازار مصرف می‌شود.

وی افزود: این روزها بیش از دو هزار زنبوردار ایلامی کار برداشت عسل پاییزی را در مناطق گرمسیری استان آغاز کرده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان ادامه داد: برداشت عسل کنار از اوایل مهرماه تا اواسط آذرماه ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن عسل مرغوب در استان برداشت شود.

به گفته سلاح‌ورزی، وجود درختان کاناری، اوکالیپتوس، زالزالک، کنار و گون در منطقه، شرایطی فراهم کرده که عسل آبدانان به محصولی مرغوب و متمایز تبدیل شود. در برخی کارگاه‌ها نیز سالانه تا ۲۰ تن عسل بسته‌بندی و روانه بازار می‌شود.

با وجود این ظرفیت‌ها، زنبورداران از مشکلاتی همچون حضور دلالان و نبود حمایت‌های دولتی گلایه دارند و معتقدند این مسائل شیرینی کارشان را به تلخی کشانده است.