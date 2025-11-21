بهزاد یوسفوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مستمر و مؤثر بسیج در مقاطع حساس تاریخ معاصر ایران اظهار کرد: این نهاد مردمی از روزهای سخت دفاع مقدس تا مواجهه با چالشهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی، همواره همراه مردم بوده و در خط مقدم خدمترسانی قرار داشته است.
وی با تبیین دو روایت از حضرت فاطمه زهرا (س) و پیامبر اکرم (ص) درباره اهمیت اخلاص در عمل، گفت: اگر اقدامات فردی و اجتماعی تنها با نیت الهی انجام شود، بسیاری از مشکلات و دغدغههای امروز جامعه و حتی حوزه رسانه بهطور طبیعی برطرف خواهد شد.
یوسفوند نقش بسیج در دفاع مقدس را بیبدیل دانست و افزود: نزدیک به ۴۶ درصد شهیدان آن دوران از میان بسیجیان بودند که این آمار، نشاندهنده ایستادگی و حضور چشمگیر نیروهای مردمی در دفاع از میهن است.
فرمانده سپاه شهرستان اسلامآبادغرب تصریح کرد: بسیج امروز نیز در حوزههایی چون امنیت محلات، آبرسانی، احداث واحدهای مسکونی، اشتغالزایی، ارائه مشاورههای تخصصی، آموزشهای مهارتی و قرآنی، تسهیل ازدواج، کمک به آزادی زندانیان، حمایت از خانوادههای نیازمند و توسعه فعالیتهای کشاورزی نقشآفرینی کرده و نگاه جامع به خدمترسانی دارد.
وی خاطرنشان کرد: بسیج با چنین گستره فعالیت، نهتنها ابزار دفاعی و امنیتی نظام، بلکه سرمایه اجتماعی و فرهنگی ملت ایران محسوب میشود.
نظر شما