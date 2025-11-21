امام جمعه طالقان: آژانس انرژی اتمی به تعهدات خود عمل نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رحمتی‌نیا در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه طالقان بابیان اینکه بسیج تنها مربوط به جبهه‌های سخت و نظامی نیست، بلکه باید در همه عرصه‌های جامعه جریان داشته باشد، اظهار کرد: روحیه بسیجی یعنی تقوای فردی و اجتماعی، اطاعت از ولی امر و مجاهدت خالصانه برای خدا لذا اگر کسی حکم الهی را به خاطر خوشایند مردم کنار بگذارد، این روحیه بسیجی نیست.

وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب مبنی بر اینکه حتی در کارهای خدماتی نیز باید رضای خدا را در نظر گرفت نه رضایت مردم، افزود: بسیجی یعنی قاطعیت در برابر دشمن اما چگونه برخی امروز دم از مذاکره با آمریکا می‌زنند؟

امام جمعه شهرستان طالقان در ادامه با هشدار نسبت به این رویکرد، تصریح کرد: راضی کردن آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند و مسئولان باید بدانند که تفکر بسیجی نسخه رفع مشکلات کشور است.

انتقاد امام جمعه طالقان از انتصاب افراد فاقد اعتقاد به نظام

رحمتی‌نیا با انتقاد از واگذاری مسئولیت‌ها به کسانی که در دوره‌های مختلف عنصر فعال در فتنه‌ها بوده‌اند و اعتقادی به انقلاب ندارند، گفت: رهبر انقلاب تصریح کرده‌اند که حرام است کسی که اعتقادی به نظام ندارد مسئولیت بگیرد و حرام است مسئولی او را منصوب کند لذا چگونه کسی که علناً گفته نظام را قبول ندارد، امروز به کار گرفته می‌شود؟

وی افزود: نتیجه این بی‌توجهی‌ها، وضعیت امروز اقتصاد و فرهنگ است و مردم واقعاً از شرایط سخت اقتصادی مستأصل شده‌اند که طبق آمار، مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد تورم داشته یعنی بیش از یک و نیم برابر شده است.

خطیب جمعه طالقان گفت: اقتصاد تنها زمانی اصلاح می‌شود که مدیریت کشور در اختیار افراد متعهد، متخصص و دارای تفکر انقلابی باشد.

رحمتی‌نیا با تأکید بر اینکه رهبر انقلاب خود بسیج را الگوی عمل قرار می‌دهند، بیان کرد: اگر تفکر بسیجی در امور کشور جاری شود، همان‌گونه که در دفاع مقدس به پیروزی رسیدیم، امروز هم در همه جبهه‌ها موفق خواهیم بود.

توصیه برای برگزاری باشکوه فاطمیه دوم

وی با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه دوم، خواستار برگزاری باشکوه مراسم در مساجد، محلات و روستاها شد و گفت: مجالس اهل بیت باید محفل بصیرت افزایی باشد؛ نه اینکه بگویند سیاست وارد مجالس اهل بیت نشود چراکه همه اهل بیت به‌خاطر بصیرت و سیاست به شهادت رسیدند.

مقدمات خروج ایران از آژانس انرژی اتمی هرچه زودتر فراهم شود

امام جمعه طالقان در بخش دیگری از خطبه‌ها به قطعنامه اخیر شورای حکام اشاره کرد و گفت: این قطعنامه ضد ایرانی با دسیسه غرب صادر شد چراکه آژانس تا امروز به هیچ تعهد خود درباره ایران عمل‌نکرده است و حتی حمله به تأسیسات هسته‌ای ما را محکوم نکرد و اطلاعات دانشمندان ما را در اختیار آمریکا و اسرائیل گذاشت.

رحمتی‌نیا در خاتمه تصریح کرد: عضویت در آژانس فقط باج‌دهی و پذیرش ذلت است و بسیاری از دلسوزان امروز معتقدند زمان خروج از قیمومیت آژانس فرارسیده است.