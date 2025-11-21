سازمان بسیج جامعه پزشکی؛ بازوی توانمند نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زارع زاده مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی، به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج پیامی را صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شجره طیبه بسیج، یادآور حماسه‌ای جاودان و تجلی‌گاه وحدت کلمه و توانمندی ملتی است که در پرتو رهبری حکیمانه و پیروی از آرمان‌های تابناک امام راحل (ره) و شهدای والامقام، در طوفان‌های سهمگین دشمنی‌ها، سربلند و استوار ایستاده است.

سازمان بسیج جامعه پزشکی، به عنوان بازوی توانمند نظام سلامت و پرچمدار عرصه خدمت‌رسانی و ایثار در میدان‌های سخت آزمون، این هفته را به پیشگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تمامی بسیجیان، دلاورمردان و شیر زنان عرصه سلامت، به ویژه اعضای فداکار خانواده بزرگ بسیج جامعه پزشکی صمیمانه تبریک می‌گوید.

در این هفته، از مجاهدت‌های خالصانه پزشکان، پرستاران، کادر درمان و تمامی بسیجیان حوزه سلامت که در بزنگاه‌های مهم و به‌خصوص جنگ اخیر در برابر رژیم جعلی صهیونیستی با تکیه بر ایمان و تعهد، ایستادند و حماسه‌آفرینی کردند، تجلیل کرده و یاد و خاطره شهدای سلامت را گرامی می‌داریم.

همزمان با این ایام فرخنده، فرارسیدن ایام سوگواری شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و تمامی مسلمین و آزادگان جهان، به ویژه شما بسیجیان عزیز، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمائیم.

سیره و مرام آن حضرت، که تجلی‌بخش مقاومت در برابر ظلم، دفاع از حریم ولایت و ایثار در راه خدا بود، باید همواره چراغ راه بسیجیان در تمامی عرصه‌ها، از جمله در میدان خدمت‌رسانی صادقانه به مردم باشد.

باشد که در پرتو عنایات حضرت ولی عصر (عج) و با اقتدا به اسوه‌های صبر و استقامت، بیش از پیش در مسیر خدمت به نظام اسلامی و تحقق سلامت عدالت‌محور گام برداریم.