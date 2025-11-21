عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: وحدت نیازمند بازتعریف است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خضریان پنجشنبه شب در نشست اخوت جوانان انقلابی شهرستان دشتستان با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: کشور ما در سطح منطقه‌ای و داخلی با وضعیتی مواجه شده که اگر آنها را لحاظ نکنیم دچار تصمیم اشتباه خواهیم شد.

وی افزود: دشمن با برنامه برای مقابله با ایران وارد میدان شد، ولی مردم ایران تمامی محاسبات جامعه‌شناسانه غرب و رژیم صهیونیستی را به هم زدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ایام گذشته دشمنان خارجی انقلاب گمان می‌کردند سرمایه اجتماعی نظام کاهش پیدا کرده و بر همین اساس قصد داشتند کشور را به چالش بکشند.

خضریان تصریح کرد: مردم ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه پای کار نظام و ولایت فقیه بودند و موضوع «وحدت» که رهبری عظیم‌الشان انقلاب اسلامی بر آن تاکید کردند رویکردی مهمی است که برای حفظ این رویه باید مورد توجه باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم که برخی از کلیدواژه وحدت دچار برداشت اشتباه هستند و برخی با سو استفاده از این مسأله قصد دارند هرگونه انتقاد را خروج از مسیر ولایت توصیف کنند.

وی تاکید کرد: چنین رویه‌ای در دهه‌های نخست انقلاب سبب شکل‌گیری رادیکالیسم شد، تا جایی که مخالفت با رئیس‌جمهور وقت را مخالفت با رهبری و بالاتر از آن مخالفت با پیامبر اسلام توصیف کردند و این امر در سطوح مختلف مسئولین تسری یافت.

این نماینده مجلس تصریح کرد: نگذاریم اتحاد مورد تاکید رهبری به اتحاد با نیروهای ناکارآمد و غیرمتعهد به انقلاب تلقی شود. منظور از وحدت مورد نظر رهبری وحدت با مردم است که همیشه پای کار انقلاب بوده‌اند، نه آن‌هایی که با رانت و فساد و تبعیض مردم را از انقلاب ناراضی کرده‌اند.

استاد دانشگاه‌های تهران با اشاره به اختناق فضای سیاسی دهه هفتاد ابراز داشت: در آن سال‌ها انتقاد را به نحوی جلوه داده بودند که بسیاری از نیروهای حزب‌الله به توجیه خطای برخی مسئولان روی می‌آوردند و در سخنرانی‌های دهه هفتاد رهبری معظم شاهد واکنش شدید به این فضای بسته بودیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: وحدت موضوع مهمی است که باید شاخص آن تعریف کنیم. اینکه وحدت بر سر چه موضوعی و با چه افرادی باشد.

خضریان بیان داشت: در جریان نبرد مقدس ۱۲ روزه شاهد بودیم آنکه روزی گفته بود ای کاش به جای سلاح ساز تولید می‌کردیم خواهان آزادی زندانی‌های امنیتی شد.

این نماینده مجلس گفت: آنان زندانیان امنیتی را زندانی سیاسی معرفی می‌کنند و بنا دارند نیات شوم خود را کادو پیچ کنند و برای خیانت به انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی کنند و حال که نفوذ خارجی ناکام مانده است از داخل تیشه به ریشه انقلاب بزنند.

خضریان ادامه داد: نگذارید به اسم وحدت هر حرفی بزنند و انتظار داشته باشند ما در مقابل هر خیانتی سکوت کنیم. نمی‌شود سوابق افراد را به اسم وحدت نادیده گرفت. نباید آنان که حاضر نیستند برای مردم از خود هزینه کنند و فدایی ایران باشند به اسم وحدت بر ما حاکم شوند.

وی در پایان با تاکید بر صحیفه‌خوانی و مرور اندیشه‌های امام راحل و رهبر انقلاب گفت: وقتی بنای اعتلای انقلاب را داریم اندیشه‌های امامین انقلاب مهم‌ترین چراغ راه ما است.

خضریان در پایان این نشست به سوالات و ابهامات جوانان و دانشجویان حاضر در نشست پرداخت و نکاتی درباره جمعیت شناسی و پروپاگاندای رسانه‌ای برای تزریق فکر غلط به جامعه در این زمینه پرداخت.