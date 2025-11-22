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۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۵

بهترین راه‌های پیشگیری از عفونت‌های تنفسی

بهترین راه‌های پیشگیری از عفونت‌های تنفسی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به گردش ویروس‌های تنفسی، گفت: بهترین راه پیشگیری از عفونت‌های تنفسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید هاشمی نظری، رعایت آداب بهداشتی هنگام عطسه و سرفه را یکی از اصول خودمراقبتی افراد عنوان کرد و گفت: پوشاندن دهان و بینی با آرنج خم شده یا دستمال کاغذی در هنگام عطسه و سرفه، یکی از موارد رعایت «بهداشت تنفسی» است.

وی به افراد توصیه کرد که بلافاصله پس از سرفه و عطسه، دستمال کاغذی را به طور صحیح دور بیاندازند.

هاشمی نظری با تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک در بیماران مبتلا به عفونت‌های تنفسی، افزود: فردی که احساس ابتلاء به بیماری دارد باید ضمن رعایت فاصله اجتماعی با دیگران به طور صحیح از ماسک استفاده کند تا از انتقال بیماری به سایرین به ویژه گروه‌های حساس (سالمندان، کودکان و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی) پیشگیری شود.

وی از شهروندان خواست در صورت احساس بیماری در خانه مانده و تا حد امکان از حضور در اجتماعات، جلسات و اماکن عمومی خودداری کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: در صورت بروز نشانه‌ها و علائمی مانند تب، سرفه یا تنفس سخت مراجعه افراد به پزشک الزامی است.

هاشمی نظری، شستشوی مرتب و کامل دست‌ها با آب و صابون یا محلول‌های ضدعفونی کننده حاوی الکل را بخش دیگری از فرهنگ خودمراقبتی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر برشمرد.

وی، لمس چشم‌ها، دهان و بینی با دست‌های آلوده را باعث ورود ویروس‌ها به بدن افراد و ابتلاء به بیماری برشمرد و تاکید کرد: افراد ضمن شست‌وشوی مرتب و صحیح دست‌ها از لمس چشم‌ها، دهان و بینی خود با دست آلوده اجتناب کنند.

هاشمی نظری در پایان به افراد توصیه کرد که در فضاهای بسته، اماکن تجمعی و پر جمعیت ضمن رعایت آداب بهداشتی از ماسک استفاده کنند.

کد مطلب 6664015
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • خسروسرهنگ‌زاده IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
      11 0
      پاسخ
      سلام‌برای‌معالجه‌به‌بیمارستان‌دولتی‌می‌روی‌اقای‌ دکتر‌بلا‌فاصله‌‌کارت‌و ادرس‌مطب‌راتقدیم‌مریض‌می‌کند
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
      12 0
      پاسخ
      خدایا قسمت میدم به حرمت دختر پیامبر دخترام. رو نجات بده
    • ناصر IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
      7 1
      پاسخ
      کاش بهترین راه درمان رو هم متذکر میشدین
    • IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
      0 0
      پاسخ
      باید در کلیه مکان‌های عمومی مثل اتوبوس، مترو، بانک ها و دفاتر پلیس یا هر جای دیگری که مردم جمع می شوند از تصفیه کننده های هوا و ویروس کش استفاده شود.
    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
      2 0
      پاسخ
      واقعا بیماری افتضاحیه من واقعا اذیت دارم میشم تو یه ساختمان سه واحد همه مبتلا شدیم صدای سرفه ها تو ساختمان پیچیده

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