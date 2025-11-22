به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید هاشمی نظری، رعایت آداب بهداشتی هنگام عطسه و سرفه را یکی از اصول خودمراقبتی افراد عنوان کرد و گفت: پوشاندن دهان و بینی با آرنج خم شده یا دستمال کاغذی در هنگام عطسه و سرفه، یکی از موارد رعایت «بهداشت تنفسی» است.

وی به افراد توصیه کرد که بلافاصله پس از سرفه و عطسه، دستمال کاغذی را به طور صحیح دور بیاندازند.

هاشمی نظری با تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک در بیماران مبتلا به عفونت‌های تنفسی، افزود: فردی که احساس ابتلاء به بیماری دارد باید ضمن رعایت فاصله اجتماعی با دیگران به طور صحیح از ماسک استفاده کند تا از انتقال بیماری به سایرین به ویژه گروه‌های حساس (سالمندان، کودکان و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی) پیشگیری شود.

وی از شهروندان خواست در صورت احساس بیماری در خانه مانده و تا حد امکان از حضور در اجتماعات، جلسات و اماکن عمومی خودداری کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: در صورت بروز نشانه‌ها و علائمی مانند تب، سرفه یا تنفس سخت مراجعه افراد به پزشک الزامی است.

هاشمی نظری، شستشوی مرتب و کامل دست‌ها با آب و صابون یا محلول‌های ضدعفونی کننده حاوی الکل را بخش دیگری از فرهنگ خودمراقبتی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر برشمرد.

وی، لمس چشم‌ها، دهان و بینی با دست‌های آلوده را باعث ورود ویروس‌ها به بدن افراد و ابتلاء به بیماری برشمرد و تاکید کرد: افراد ضمن شست‌وشوی مرتب و صحیح دست‌ها از لمس چشم‌ها، دهان و بینی خود با دست آلوده اجتناب کنند.

هاشمی نظری در پایان به افراد توصیه کرد که در فضاهای بسته، اماکن تجمعی و پر جمعیت ضمن رعایت آداب بهداشتی از ماسک استفاده کنند.