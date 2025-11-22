ونس، امید اروپا به پیروزی اوکراین را خیالی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، جیدی ونس معاون رئیسجمهوری آمریکا طی پیامی در شبکه ایکس نوشت: ایده افزایش کمکهای نظامی به اوکراین و تشدید تحریمها علیه روسیه برای پیروزی کییف در درگیریها، صرفاً یک «خیالپردازی» است.
وی افزود: این تصور وجود دارد که اگر فقط پول بیشتری بدهیم؛ سلاحهای بیشتری ارسال کنیم یا تحریمها را شدیدتر کنیم، پیروزی نزدیک است. صلح توسط دیپلماتها یا سیاستمدارانی که در دنیای خیال زندگی میکنند به دست نمیآید، بلکه توسط افراد باهوش و واقعگرا محقق میشود.
این مقام آمریکایی، منتقدان طرح آمریکا برای صلح در اوکراین را افرادی دانست که یا از طرح، اطلاع کافی ندارند و یا اینکه واقعیتهای میدانی را نمیفهمند.
ونس تأکید کرد که هر پیشنهادی برای حل مناقشه، باید برای روسیه و اوکراین به عنوان دو طرف درگیری، قابل قبول باشد و هدف آن، به حداقل رساندن احتمال از سرگیری درگیریها باشد.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که دولت آمریکا به دنبال تدوین یک برنامه جدید برای پایان دادن به جنگ اوکراین است و بررسی گزینههایی فراتر از کمکهای نظامی و تحریمها را در دستور کار قرار داده است.
روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که یک گروه از ژنرالهای ارتش ایالات متحده، احتمالاً تا پایان این هفته برای گفتگو درباره طرح صلح واشنگتن برای اوکراین، راهی مسکو خواهند شد.
بر اساس این گزارش، ۲۰ نوامبر، هیئتی آمریکایی به ریاست «دانیل دریسکول» وزیر ارتش آمریکا، طرح صلح دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ارائه کرد.
یک روز بعد نیز ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه، در نشست شورای امنیت این کشور اعلام کرد که مسکو آماده مذاکره است و طرح ۲۸ مادهای آمریکا میتواند پایهای برای حلوفصل بحران باشد.
براساس گزارش روزنامه انگلیسی فایننشالتایمز، طرح صلح آمریکا، مستلزم دادن امتیازهای قابل توجه از سوی کییف است.
رویترز نیز نوشت: دولت آمریکا از اوکراین خواسته این طرح را تا ۲۷ نوامبر امضا کند، در غیر این صورت ارسال تسلیحات و همکاری اطلاعاتی متوقف خواهد شد.
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