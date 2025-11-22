تدوین دستورالعمل «ترنسفر» بیماران در بیمارستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، با تشریح دلایل اختلاف تعرفه‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، گفت: ضرایب اشغال تخت و ساختار بیمارستان‌های کوچک موجب می‌شود دانشگاه‌ها ناچار به توازن‌بخشی منابع با استفاده از درآمد بیمارستان‌های بزرگ باشند و این اقدام فشار جدی بر بودجه ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت حضور مدیر پرستاری در هیئت رئیسه دانشگاه‌ها، افزود: این الزام از سال ۱۳۹۶ ابلاغ شده و اجرای آن در همدان می‌تواند به «ارتقای تصمیم‌سازی در حوزه پرستاری» کمک کند.

عبادی درباره مؤسسات کمک‌پرستاری اعلام کرد: بازبینی عملکرد این مؤسسات در حال انجام است و موارد تخلف در تصمیم‌گیری نهایی لحاظ خواهد شد.

وی افزود: صدور مجوز جذب کمک‌پرستار امکان‌پذیر است، اما پرداخت حقوق آنان «صرفاً از محل درآمد اختصاصی» دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به فشارهای مالی ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات، گفت: حتی در صورت پرداخت کامل مطالبات بیمه‌ای، دانشگاه‌ها حدود ۳۰ درصد ضرر می‌کنند؛ زیرا هزینه‌ها در حوزه‌هایی مانند تغذیه، تجهیزات و قراردادهای خدماتی به‌طور مداوم در حال افزایش است.

عبادی همچنین با اعلام اینکه بدهی وزارت بهداشت بیش از ۱۱۰ همت است، تأکید کرد: این وضعیت نیازمند تصمیم جدی شورای عالی بیمه و سازمان برنامه است و برداشت از صندوق ذخیره که با مجوز مقام معظم رهبری انجام شده تنها راه‌حل موقت محسوب می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به چالش‌های نیروی انسانی در بیمارستان‌ها گفت: حضور نیروهای پشتیبانی غیرمرتبط در پست‌های تخصصی، دانشگاه‌ها را با تعهدات مالی سنگینی مواجه کرده است و اصلاح این ساختار ضروری و فوری است.

وی با بیان اینکه برخی بیمارستان‌ها از نیروهای پیش بیمارستانی برای انتقال بیماران استفاده می‌کنند، افزود: معاونت پرستاری آماده تدوین دستورالعمل واحد برای ساماندهی فرآیند «ترنسفر» است.