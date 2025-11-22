به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، جهانبخش دانشیان، معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال بهبود خدمات به دانشجویان است، از راه اندازی طرح «رفاه کارت دانشجویی» به‌صورت ملی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت و صندوق رفاه دانشجویان دو وزارت خانه خبر داد.

دانشیان با اشاره به اینکه این رفاه کارت که با نام «ردا کارت دانشجویی» طراحی شده است مخفف رفاه دانشجویان ایران است؛ افزود: این کارت با هدف ارائه خدمات متنوع و گسترده به دانشجویان، بهبود زیست دانشجویی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان در نظر گرفته شده است؛ به گونه‌ای که آنان بتوانند با آزادی عمل بیشتری به تحصیل و تحقیق بپردازند.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان تصریح کرد: امروز جلسه پایانی در خصوص این طرح برگزار شد که در آن با شرکای منتخب به بحث و تبادل نظر پرداختیم.

وی اظهار کرد: امیدوار هستیم نتایج این جلسات که نزدیک به یک سال به طول انجامیده، شرایطی را فراهم کند تا تمامی دانشجویان کشور، شامل دانشجویان وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشجویان غیردولتی، از امکانات و تسهیلات رفاه کارت بهره‌مند شوند.