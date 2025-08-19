  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

جزئیات رفاه کارت دانشجویی؛ ارائه تخفیفات حمل و نقل

مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان جزئیات رفاه کارت دانشجویی را اعلام کرد و افزود: امیدواریم از آغاز سال جدید بخشی از این خدمات رفاه کارت دانشجویی به دانشجویان عزیز ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، ابوالفضل دانشور، مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان جزئیات رفاه کارت دانشجویی را اعلام کرد.

وی ادامه داد: سازمان امور دانشجویان با آغاز دولت چهاردهم، مجموعه‌ای از هدف‌گذاری‌ها را به منظور ارائه خدمات مؤثرتر به دانشجویان عزیز انجام داده است. یکی از این اهداف و اولویت‌هایی که در نظر گرفته شده، راه‌اندازی «رفاه کارت دانشجویی» به صورت ملی برای دانشجویان زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: این رفاه کارت در حال طراحی است و ظرفیت‌های مختلفی برای ارائه خدمات گسترده به دانشجویان در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، تخفیف‌هایی که در فروشگاه‌ها فراهم می‌شود و همچنین خدمات متنوعی که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی برای دانشجویان در دسترس خواهد بود. تخفیفاتی نیز در حوزه حمل و نقل و سایر نیازهایی که دانشجویان در دانشگاه با آن مواجه هستند، به دانشجویان تعلق خواهد گرفت.

وی ادامه داد: امیدواریم این خدمت به نتیجه مناسب برسد و از آغاز سال تحصیلی، بخشی از این خدمات رفاه کارت دانشجویی به دانشجویان عزیز ارائه شود.

زهرا سیفی

