اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی عکس «ایران جوان» منصوب شدند

متن این حکم به شرح زیر است:

زهرا بهروزآذر، معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده سیدعباس صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی فاطمه محمدبیگی، رئیس محترم فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی محسن زنگنه، نماینده محترم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی سرکار خانم مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت مجتبی شجاعی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه علیرضا رئیسی، معاون بهداشت مسعود حبیبی، معاون محترم فرهنگی و دانشجویی حسین کرمان پور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سجاد رحیمی بیستونی، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت حیدریه زینب نصیری ماهینی، مشاور در امور اجتماعی رضا سعیدی، سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت

با سلام و احترام؛ با توجه به برگزاری دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» و در راستای تحقق سیاست‌های کلان فرهنگی و اجتماعی کشور در حوزه تحکیم خانواده، ارتقا نشاط اجتماعی و حمایت از رویکرد جوانی جمعیت و با تأکید بر نقش الهام‌بخش هنر در روایت امید، زندگی و پویایی نسل جوان، بدین‌وسیله سرکار عالی / جناب عالی به عنوان عضو شورای سیاست گذاری دومین جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان منصوب می‌شوید. جشنواره «ایران جوان» فقط یک رویداد هنری نیست؛ تلاشی برای ثبت تصویر فردایی روشن، بازتاب شور زندگی در چهره جوانان سرزمین‌مان و پاسداشت خانواده ایرانی به عنوان خاستگاه شکوفایی نسل نو می‌باشد. انتظار می‌رود، با الهام از این رسالت فرهنگی و اجتماعی، ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری، رسانه‌ای و دانشگاهی، زمینه مشارکت گسترده جامعه هنری و جوانان کشور را فراهم آورید. توفیق روزافزون شما را در انجام این مسئولیت و خدمت به فرهنگ، سلامت و سرمایه انسانی کشور از درگاه ایزد متعال مسئلت دارم.