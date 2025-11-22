فرماندار قصرشیرین: مرزهای پرویزخان و خسروی تعطیل نیستند

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با رد قاطع شایعات تعطیلی مرزهای این شهرستان، تأکید کرد: اینکه گفته می‌شود مرزهای پرویزخان و خسروی تعطیل شده‌اند، صد در صد کذب است. هیچ‌گونه تعطیلی یا توقفی رخ نداده و فعالیت این دو مرز به‌طور کامل ادامه دارد.



وی با اشاره به اهمیت این دو مرز در مبادلات تجاری و تردد مسافران افزود: نه‌تنها وقفه‌ای ایجاد نشده، بلکه رونق فعالیت‌ها در مرزهای پرویزخان و خسروی به‌طور چشمگیری ادامه دارد. این مرزها از نقاط حیاتی در اقتصاد منطقه هستند و هیچ‌گونه تهدیدی نسبت به تعطیلی آنها وجود ندارد.



شفیعی با تأکید دوباره بر اینکه فعالیت‌ها هم‌اکنون نیز در جریان است، گفت: مرزهای پرویزخان و خسروی کماکان فعال هستند و فعال خواهند ماند. امروز نیز تمامی امور در حال انجام است و مردم، تجار و رانندگان می‌توانند با خیال راحت فعالیت‌های خود را پیگیری کنند.



فرماندار قصرشیرین ضمن قدردانی از پیگیری خبرنگاران برای روشن‌سازی افکار عمومی، تصریح کرد: انتشار چنین اخبار نادرستی تنها موجب ایجاد نگرانی و اخلال در فضای اقتصادی می‌شود. خواهش ما این است که فعالان رسانه‌ای و مردم عزیز اخبار مربوط به مرزها را صرفاً از مراجع رسمی دریافت کنند.



وی در پایان با بیان اینکه مرزهای قصرشیرین از مهم‌ترین کریدورهای ارتباطی با کشور عراق هستند، خاطرنشان کرد: به لطف خدا، فعالیت این مرزها با قوت ادامه دارد و هیچ مشکلی در روند خدمات‌رسانی مشاهده نمی‌شود.