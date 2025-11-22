به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری ۱۱ دوره مصاحبه حضوری برای تشکیل پرونده استعداد برتری در مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه، انتقادهای متعدد طلاب درباره «عدم وحدت رویه اساتید ممتحن» و «مشکلات رفت‌وآمد طلاب مناطق دوردست به قم» باعث شد این مرکز شیوه شناسایی استعدادهای برتر را اصلاح کند.

یکی از طلاب شرکت‌کننده در این فرآیند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «طلاب نسبت به تفاوت روش اساتید در مصاحبه‌ها و سختی حضور از استان‌های دور در قم گلایه داشتند.» به گفته وی، همین انتقادها موجب شد مرکز نخبگان تصمیم بگیرد مصاحبه حضوری را حذف و آزمون کتبی را جایگزین کند.

برگزاری اولین آزمون کتبی استعدادهای برتر

این تصمیم در جلسه هیأت امنای مرکز امور نخبگان تصویب شد و بر اساس آن، دو دوره آزمون کتبی به صورت آزمایشی برگزار شد و پس از ارزیابی نقاط قوت و ضعف، شیوه نهایی شناسایی استعدادهای برتر تعیین خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسین فخرروحانی، مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: «اولین آزمون کتبی به صورت همزمان در همه استان‌ها برگزار شد. ۲ هزار و ۲۷ طلبه در این آزمون ثبت‌نام کردند که هزار و ۶۰۰ نفر در آزمون شرکت کردند.»

وی افزود: «در این آزمون، ۱۳۰ نفر به دلیل کسب نمرات بالا مجاز به تشکیل پرونده استعداد برتری شدند و ۲۷۰ نفر نیز باید در مصاحبه حضوری شرکت کنند.»

دعوت از ۵ هزار طلبه برای دومین آزمون

به گفته فخرروحانی، برای دومین آزمون کتبی، از حدود ۵ هزار طلبه بر اساس معدل ثبت‌شده در سامانه نجاح دعوت شده است.

وی تأکید کرد: «طبق مصوبه هیأت امنا، طلاب زیر پایه دهم باید برای احراز استعداد برتر تحصیلی در آزمون کتبی شرکت کنند؛ اما برای طلاب درس خارج، ارزیابی به صورت مصاحبه شفاهی انجام می‌شود.»

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، علاوه بر داوطلبان، مدیران و مسئولان استانی نیز خواستار تداوم روش آزمون کتبی هستند؛ چرا که این شیوه، هزینه‌ها را کاهش داده و امکان مشارکت آسان‌تر طلاب سراسر کشور را فراهم می‌کند.

حمایت‌های ۴۴ گانه برای استعدادهای برتر

حجت‌الاسلام فخرروحانی درباره حمایت‌های مرکز برای افراد تأییدشده گفت: «پس از تصویب نهایی در هیأت امنا، اسامی طلاب به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ارسال می‌شود و بن معیشت این افراد دو برابر طلاب عادی و برای متأهلین بیش از این مبلغ واریز می‌شود.»

وی افزود: «استعدادهای برتر همچنین برای دریافت شهریه هدفمند به دفتر مقام معظم رهبری و برای بهره‌مندی از طرح‌ها و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان به این بنیاد معرفی می‌شوند.»

به گفته وی، این افراد از حمایت‌های ۴۴ گانه شامل تسهیلات پژوهشی، حمایت از چاپ کتاب و مقاله، اردوهای علمی تربیتی از جمله اردوی عتبات عالیات و مشهد، طرح استاد راهنما و دوره‌های توانمندسازی برخوردار می‌شوند.

وی افزود: سال گذشته حدود ۷۰۰ جلسه توانمندسازی برای استعدادهای برتر برگزار شده است.

مرکز نخبگان اعلام کرده است که متقاضیان باید از طریق لینک ثبت‌نام معرفی‌شده اقدام کنند. همچنین افرادی که در آزمون یا ارزیابی رد می‌شوند، تا زمانی که در همان سطح تحصیلی باقی بمانند امکان شرکت مجدد ندارند.