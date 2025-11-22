همچنین از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۹۸ هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات مختلف به اقشار و بخش‌های اقتصادی استان پرداخت شده است.

بانک صادرات ایران با ۱۵۱ شعبه تحت پوشش ۱۰ حوزه عملیاتی با درجه ممتاز الف در اصفهان فعالیت می‌کند و شبکه‌ای توانمند برای پشتیبانی از صنایع بزرگ و کوچک استان ایجاد کرده است. این فعالیت‌ها با تلاش بیش از ۱۴۵۰ نفر از کارکنان بانک در حال تداوم است.

در بخش بانکداری خرد نیز نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سپهرکارت فعال در اختیار مشتریان استان قرار دارد و بیش از ۳۴۱ هزار نفر به‌صورت مداوم از همراه‌بانک صادرات ایران برای انجام امور روزمره بانکی خود استفاده می‌کنند.

شعب بانک صادرات ایران و اپلیکیشن بانکداری دیجیتال «سپینو» با پرداخت انواع وام‌های قرض‌الحسنه نقش مهمی در تسهیل خدمات بانکی در شهرها و مناطق مختلف استان دارند. از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۰۰۰ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش نزدیک به ۶,۵۰۰ میلیارد ریال و حدود ۳۰۰۰ فقره وام فرزندآوری به ارزش تقریبی ۲,۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه مشاغل خانگی، مسکن شهری و روستایی، وام‌های ضروری و سایر خدمات مسئولیت اجتماعی نیز ادامه دارد.

در حال حاضر صنایع مهم و مادر تخصصی استان در بخش‌های فولاد، پتروشیمی، نفت، معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، خدمات و انواع صنوف در مقیاس خرد و کلان از خدمات این بانک در «نصف جهان» بهره‌مند هستند.

روز «یکم آذرماه» بر اساس تصمیم شورای شهر اصفهان و رأی اصفهان‌شناسان، به‌عنوان «روز نکوداشت اصفهان» انتخاب شده است. گفته می‌شود این انتخاب ریشه در مستندات تاریخی مربوط به طالع بنیان‌گذاری این شهر در ماه آذر دارد. همچنین نقش برجسته مشهور سردر بازار قیصریه، که تصویر تیراندازی با سر انسان و بدن حیوان و دم اژدها را نشان می‌دهد، با الهام از صورت فلکی برج قوس طراحی شده و به‌عنوان نماد تاریخی اصفهان شناخته می‌شود.