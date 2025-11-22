رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر: روز دانشجو نماد پویایی و خلاقیت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شیرزادی عصر شنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر در خصوص اهمیت روز ۱۶ آذر اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که به جز مراکز نظامی یکی دیگر از مراکزی که مورد هدف قرار گرفت، اساتید دانشگاه و مراکز علمی و فناوری بودند و باید به خاطر داشت که دانشگاه در کنار مراکز علمی و فناوری، نماد قدرت است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر افزود: دانشگاه نمادی از پویایی، خلاقیت، اعتماد و مسئولیت است و باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که روز دانشجو دارای شأنیت ویژه‌ای است، فلسفه و ماهیت فعالیت‌های دانشجویی باید بستری فراهم کند تا دانشجویان بتوانند رشد علمی و شخصیتی داشته باشند.

شیرزادی تأکید کرد: شأنیت ۱۶ آذر سیاسی است و دانشجو باید در فعالیت‌های سیاسی نیز نقش فعال داشته باشد.