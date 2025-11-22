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۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۱

تعداد قربانیان سیل در ویتنام به ۵۵ نفر افزایش یافت

تعداد قربانیان سیل در ویتنام به ۵۵ نفر افزایش یافت

بارش‌های سیل‌آسا در مناطق مرکزی ویتنام، تاکنون جان ۵۵ نفر را گرفته و خسارات گسترده‌ای را به زیرساخت‌های این کشور وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش روزنامه وین اکسپرس، مقامات ویتنامی از افزایش شمار قربانیان سیل اخیر در مناطق مرکزی این کشور به ۵۵ نفر خبر دادند.

این در حالی است که ۱۳ نفر دیگر نیز مفقود شده‌اند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد.

بر اساس اعلام مقامات محلی، سیلاب‌ها موجب تخریب ۹۴۶ خانه و آب گرفتگی حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی شده است.

اگرچه شدت بارش‌ها کاهش یافته و سطح آب برخی رودخانه‌ها پایین‌تر آمده، اما همچنان خطر سیلاب ادامه دارد.

این سیلاب‌ها که از ابتدای هفته جاری (به وقت محلی) آغاز شده، یکی از مرگبارترین بلایای طبیعی در ویتنام طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود؛ سیلاب‌ها همچنین زیرساخت‌های این کشور را نیز مورد آسیب قرار داده است.

نیروهای امدادی در حال ارائه کمک‌های اولیه و اسکان موقت آسیب دیدگان هستند.

کد مطلب 6665039

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