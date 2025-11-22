حسینی: ۸۰۰۰ شرکت تعاونی در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی شنبه شب در نشست تخصصی و هم‌اندیشی تعاونگران استان مازندران ضمن تسلیت ایام فاطمیه، با اشاره به وضعیت تعاونی‌های استان، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار تعاونی در استان ثبت شده است که از این تعداد حدود ۸ هزار تعاونی فعال هستند.

وی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی‌های غیرفعال، به دلیل نبود شرایط حمایتی مناسب در گذشته حتی فرصت بهره‌برداری و فعالیت نداشته‌اند، تصریح کرد: در سال‌های اخیر حمایت‌های قابل توجهی توسط بانک توسعه تعاون از تعاونی‌های استان انجام شده است، اما با توجه به تعداد بالای تعاونی‌ها، نیاز به افزایش و توسعه این حمایت‌ها احساس می‌شود.

سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به عملکرد سال گذشته، گفت: با وجود مشکلات اعتباری و محدودیت‌های مالی، بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال منابع برای حمایت از تعاونی‌ها در استان جذب شد که این رقم نشان‌دهنده تلاش‌های صورت گرفته برای تقویت بخش تعاون در مازندران است.

حسینی‌شیروانی در پایان گفت: توسعه تعاونی‌ها و افزایش سطح فعالیت آن‌ها نه تنها زمینه ایجاد اشتغال پایدار در استان را فراهم می‌کند، بلکه نقش مهمی در بهبود اقتصاد محلی و افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان دارد.