۶۵۰۰ شرکت تعاونی در مازندران غیرفعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از شرکت تعاونی در آمل با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود ۲۰۰ واحد تعاونی تولیدی مازندران با رفع مشکلات حقوقی واعتبار احیا وبه چرخه دوباره تولید بازگشت، با راه اندازی کمیته تعاونی‌های مشکل داربا حضور دستگاه‌های تخصصی اجرایی وبانک های عامل استان این تعداد تعاونی راکد مازندران شناسایی و احیا شد.

وی افزود: با فعال شدن این تعداد تعاون به چرخه تولید، بیش از ۲ هزار فرصت شغلی جدید نیز فراهم شد.

مدیرکل تعاون، کار و اجتماعی مازندران در بخش دیگری با اشاره به اینکه حدود ۱۴ هزار و۱۰۰ واحد تعاونی تولیدی، خدماتی وتوزیعی دراین استان تشکیل شده و درحال حاضر کمتر از ۷ هزار و۶۰۰ تعاون فعال است، ادامه داد، متأسفانه درحال حاضر حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تعاونی استان به دلایل مختلف غیرفعال و راکد است.

باقری، مشکل عمده بیشتر تعاونی‌های مازندران را حقوقی میان اعضای تعاونی ناشی ازمعوقات وبدهی های بانکی اعلام کرد وافزود: مشکلات بیشتر تعاونی‌های که پیگیری بودند با تشکیل یک کمیته ویژه برای ساماندهی تعاونی‌های استان در قالب ستاد رفع موانع اقدام شد.

وی اضافه کرد، حتی به ادارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان‌ها نیز مأموریت ویژه ای داده شده تا با شناسایی تعاون‌های راکد و غیرفعال به دنبال رفع موانع از پیش روی فعالیت تعاونی‌ها هستیم و همچنین زمینه را برای فعالیت این تعاونی‌ها فراهم می‌کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و اجتماعی مازندران افزود: فعال کردن تعاونی‌های راکد و غیرفعال نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و رونق صنعتی دارد که البته این مهم نیازمند تخصیص اعتبارات، نگاه‌های ویژه حمایتی، رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر و سیاست گذاری درست و به موقع است.

باقری همچنین به ابلاغ اعتبار حدود ۲ هزار میلیارد تومانی برای بخش تعاونی‌های تولیدی وخدماتی درکشور اشاره کرد وگفت، سهم هر استان متناسب با نوع طرح متقاضی یا تعاونی‌ها دارد ومحدودیتی برای پرداخت نیز ندارد.