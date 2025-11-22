پلیس اردستان ۲ دستگاه گنج یاب کشف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت اله بهامین شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول خبر مبنی بر قصد انجام حفاری و کاوش غیر قانونی توسط گروه گنج یاب در یکی از محورهای روستایی شهرستان، مراتب به دستور فرمانده انتظامی شهرستان از طریق مرکز فرماندهی و کنترل به مأموران پلیس آگاهی شهرستان ابلاغ شد.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس آگاهی شهرستان پس از شناسایی و هماهنگی قضائی، به محل مذکور مراجعه و تعداد یک دستگاه خودرو دنا مشکی رنگ را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودرو مذکور، تعداد یک دستگاه فلز یاب مارک جی آرتی، یک دستگاه اسکنر حرفه‌ای و همچنین تعداد یک دستگاه فلزیاب دستی، جمعاً به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف و ضبط و به همراه یک نفر متهم به یگان انتظامی منتقل شد.

سرهنگ بهامین تصریح کرد: خودرو در پارکینگ متوقف و متهم نیز به همراه پرونده متشکله و اقلام مکشوفه جهت تعیین تکلیف تحویل مرجع قضائی شهرستان داده شدند.