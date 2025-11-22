  1. استانها
۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱

پلیس اردستان ۲ دستگاه گنج یاب کشف کرد

اردستان-فرمانده انتظامی اردستان از کشف دو دستگاه گنج یاب به ارزش ۱۵ میلیارد ریال توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت اله بهامین شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول خبر مبنی بر قصد انجام حفاری و کاوش غیر قانونی توسط گروه گنج یاب در یکی از محورهای روستایی شهرستان، مراتب به دستور فرمانده انتظامی شهرستان از طریق مرکز فرماندهی و کنترل به مأموران پلیس آگاهی شهرستان ابلاغ شد.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس آگاهی شهرستان پس از شناسایی و هماهنگی قضائی، به محل مذکور مراجعه و تعداد یک دستگاه خودرو دنا مشکی رنگ را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودرو مذکور، تعداد یک دستگاه فلز یاب مارک جی آرتی، یک دستگاه اسکنر حرفه‌ای و همچنین تعداد یک دستگاه فلزیاب دستی، جمعاً به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف و ضبط و به همراه یک نفر متهم به یگان انتظامی منتقل شد.

سرهنگ بهامین تصریح کرد: خودرو در پارکینگ متوقف و متهم نیز به همراه پرونده متشکله و اقلام مکشوفه جهت تعیین تکلیف تحویل مرجع قضائی شهرستان داده شدند.

