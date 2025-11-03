بهامین: پلیس اردستان ۵۷۷۰ لیتر سوخت قاچاق را متوقف کرد

سرهنگ حجت‌اله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح پیشگیری از قاچاق سوخت، مراتب پس از هماهنگی قضائی از طریق مرکز فرماندهی و کنترل به یگان‌های انتظامی و پلیس‌های تخصصی ابلاغ شد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با همکاری مأموران کلانتری ۱۱ اردستان، کلانتری ۱۳ مهاباد و پاسگاه انتظامی ظفرقند موفق شدند در جریان این عملیات، تعداد هفت دستگاه خودرو شامل یک دستگاه اتوبوس و شش دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کنند.

به گفته فرمانده انتظامی اردستان، مأموران در بازرسی از خودروهای مذکور مقدار ۵۷۷۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند و در این رابطه هفت نفر متهم به همراه هفت دستگاه خودرو به یگان انتظامی منتقل شدند.

سرهنگ بهامین با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با تعزیرات حکومتی شهرستان تصریح کرد: سوخت قاچاق کشف‌شده تحویل نماینده شرکت نفت شد و متهمان نیز جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان ضمن تقدیر از همکاری مردم با سامانه پلیس ۱۱۰ خاطرنشان کرد: پلیس در راستای انجام مأموریت‌های خود از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و با افراد سودجو که در زمینه قاچاق سوخت و کالا فعالیت دارند، قاطعانه برخورد می‌کند.