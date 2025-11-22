مقومی: بسیج مهندسین ستون خدمت و بازسازی مناطق محروم است

به گزارش خبرنگار مهر، امین مقومی، شامگاه شنبه، در همایش ملی «جوانی جمعیت و فرزندآوری» که در حسینیه فاطمهالزهرا (س) سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران برگزار شد، ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت شهدای دفاع مقدس، گفت: حضور فعال بسیجیان حتی در مناطق حساس و تهدیدآمیز نشاندهنده زنده بودن انقلاب و استمرار مسیر نظام است و این خدمترسانی، حتی بدون نام بردن، در نقاط مختلف کشور انجام میشود.
مقومی با اشاره به نمونههایی از جانبازان دفاع مقدس ۱۲ روزه در شهرهایی مانند قم، خاطرنشان کرد که خصوصیاتی خاص باعث شده برخی افراد به درجات والای شهادت و خدمت برسند و این امر اهمیت گسترش دامنه بسیج و بسیجیان را نشان میدهد.
وی همچنین یادآور شد: در زمان حیات شهید ستاری، همکاری با همکاران برای تحصیل در خارج از کشور به گونهای هدایت شد که اگر بازنگشتن، افتخاری برای کشور محسوب شود؛ چنین نگاههایی، فرهنگ بسیجی و روحیه خدمترسانی را تقویت میکند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به مشارکت داوطلبانه بسیجیان در بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ، تصریح کرد: تعداد زیادی از داوطلبین آماده بودند تا در طراحی، نظارت و اجرای پروژهها کمک کنند و این نشاندهنده فرهنگ بسیجی و تعهد گسترده در میان مردم است.
مقومی سه خصوصیت کلیدی مهندس بسیجی را دانش تخصصی، اراده جهادی و مسئولیت اجتماعی معرفی کرد و افزود: مهندس بسیجی میتواند ملموسترین تجلی روحیه بسیجی باشد؛ همان شعار «ما میتوانیم» که هم در بسیج و هم در جامعه مهندسین نمود دارد.
وی همچنین به اهمیت نقش بسیج مهندسین در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره و تأکید کرد: بسیج مهندسین میتواند با تمرکز بر مسئلهمحوری و مطالبهگری واقعی نیازهای مردم، جریانسازی برای حضور متخصصان در شوراها ایجاد کند. این اقدام علاوه بر ارتقای کارآمدی مدیریت شهری، موجب تقویت جایگاه متخصصین و خدمترسانی مطلوب به مردم خواهد شد.
امین مقومی در پایان خاطرنشان کرد: این مسیر، همان جریان «ما میتوانیم» است که هم در بسیج و هم در جامعه مهندسین متبلور شده و موجب تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری، تخصص و اراده جهادی در کشور میشود.
نظر شما