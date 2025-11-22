به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین شامگاه شنبه در موکب امام رضا که میزبان شهید خوش نام بود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: عظمت و اثرگذاری خون شهدا در پیروزی‌های ملت ایران در جنگ، بحران‌ها و تحریم‌ها، محصول اراده پولادین و ایمان عمیق آنان است.

وی در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت با عنوان «ام‌المقاومه» در دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت گرگان اظهار کرد: خداوند در هر عصر، مردان و زنانی را برای پاسداری از حقیقت برمی‌انگیزد.

وی ادامه داد: شهدا تمام هستی خود را برای بشریت و دین خدا هزینه کردند. اثر خون آنان انقلاب را به پیروزی رساند و ملت ایران را از سخت‌ترین تهدیدها عبور داد.

گرزین افزود: در سنت الهی، اراده انسان‌های حق و باطل، تعیین کننده سرنوشت میدان رقابت است و اراده خداوند بر غلبه یاران حق قرار گرفته است و این پیروزی زمانی محقق می‌شود که ایمان سرچشمه شجاعت و تدبیر گردد.

وی با گرامیداشت شهید منصور گرگیج از شهدای اهل سنت جنگ اخیر گفت: این جوان تنها پسر خانواده بود و می‌توانست معافیت بگیرد، اما وقتی خبر آغاز جنگ را شنید به محل خدمت بازگشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان همچنین درباره شهید سرلشکر حسین سلامی اظهار کرد: این شهید مؤمن و شجاع، در اوج نخبگی علمی، مسیر دفاع از کشور را برگزید و به الگوی نسل امروز تبدیل شد.

وی گفت: عشق و اراده برخاسته از ایمان، این جوانان را به قله‌های بلند رساند. آنان با امکانات کم و اخلاص فراوان، کشور را از خطرات بزرگ عبور دادند.

گرزین با اشاره به نقش دانش‌آموزان در نهضت اسلامی بیان کرد: دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۵۷ باتقدیم بیش از ۵۶ شهید و در سال‌های دفاع مقدس با تقدیم بیش از ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید، با اینکه معنای دقیق خطر جان دادن را کاملاً می‌دانستند، اما به اراده‌ای متعالی رسیده بودند. آنان برای آزادی و عزت جان دادند و مسیر تاریخ را تغییر دادند.

وی با اشاره به اعتراض‌های اخیر در کشورهای مختلف گفت: شعار جوانان در خیابان‌های آمریکا، لندن، آتن و توکیو علیه نظام سلطه نشان می‌دهد پیام انقلاب اسلامی به قلب ملت‌ها رسیده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: بر اساس تحلیل دستگاه‌های امنیتی، پیچیده‌ترین طرح دشمن در سال ۱۴۰۱ متوجه دختران و پسران نوجوان بود؛ زیرا قدرت اثرگذاری آنان از بسیاری از ابزارهای سخت‌افزاری و حتی برخی موشک‌های پیشرفته بیشتر است.