فرمانده سپاه: دشمن برای تجزیه ایران وارد میدان شد اما شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربانمحمد ولیزاده، شامگاه شنبه، در همایش ملی «جوانی جمعیت و فرزندآوری» که در حسینیه فاطمهالزهرا (س) سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران برگزار شد، با اشاره به نقش محوری بسیج در ایران اظهار داشت: حضور بسیج در جنگ ۱۲ روزه نتیجهای جز عظمت، عزت و شکوه برای ملت ایران به همراه نداشت و این حضور مقتدرانه، دشمنان کشور را با شکست سنگین مواجه کرد.
وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا با هدف تجزیه ایران وارد میدان شدند، افزود: با فرماندهی حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری و نقش بیبدیل نیروهای مسلح، به ویژه بسیج، این توطئهها خنثی و امنیت پایدار در کشور برقرار شد.
ولیزاده تأکید کرد: دشمنان در آغاز نبرد زیرساختها، دانشمندان هستهای و توان موشکی ایران را هدف قرار دادند، اما مدیریت هوشمندانه رهبری و انتخاب فرماندهان شایسته موجب شد صحنه نبرد در کوتاهترین زمان به نفع ایران تغییر کند.
وی ادامه داد: نیروهای بسیج و مسلح در میدان نبرد ایثارگرانه جانفشانی کردند و حتی در شرایطی که دشمن در برخی شهرستانها و محلهها برای ایجاد ناامنی نیرو مستقر کرده بود، بسیج موفق شد صحنه را کنترل و آرامش را حفظ کند. واقعیت این است که حضور بسیج در جنگ ۱۲ روزه کابوس دشمنان شد.
فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران در ادامه به نقش مؤثر بسیج در فعالیتهای خدماتی و محرومیتزدایی اشاره کرد و گفت: حضور بسیج در مناطق محروم کشور علاوه بر رفع مشکلات زیرساختی، موجب ایجاد امنیت، آرامش و تقویت روحیه ایثارگری و خدمتگذاری در جامعه شده است.
وی افزود: بسیج مهندسین عمران در استان تهران در شش روستا پروژههای عمرانی و محرومیتزدایی را با همکاری استانداری، فرمانداریها و بخشداریها آغاز کرده و خدمات ارزشمندی ارائه داده که نمونهای از برنامهریزی دقیق و اثرگذاری ملی بسیج است.
ولیزاده در پایان با قدردانی از مسئولان و بسیجیان حاضر در رزمایش گفت: با زنده نگه داشتن یاد شهدا و استمرار این حرکت جهادی، حضور بسیج در جنگ ۱۲ روزه و خدمترسانی بیتوقف به مردم، امیدآفرینی و تقویت روحیه ایثارگری در جامعه را به همراه داشته است.
