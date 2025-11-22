تربت جام- همزمان با هفته بسیج و ایام شهادت اُم‌الشهدا، مردم ولایت‌مدار تربت‌جام با سیل اشک و ارادت، پیکر مطهر شهید گمنام، اما خوشنام «لاله فاطمی» را در آغوش گرفتند.