۲ آذر ۱۴۰۴، ۰:۵۰

آغوش گرم تربت‌جام برای «لاله خوشنام فاطمی»

تربت جام- همزمان با هفته بسیج و ایام شهادت اُم‌الشهدا، مردم ولایت‌مدار تربت‌جام با سیل اشک و ارادت، پیکر مطهر شهید گمنام، اما خوشنام «لاله فاطمی» را در آغوش گرفتند.

گزارشگر: حسن جوان

تدوینگر: مهدی حسینی

