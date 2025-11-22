https://mehrnews.com/x39FYY ۲ آذر ۱۴۰۴، ۰:۵۰ کد خبر 6665125 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲ آذر ۱۴۰۴، ۰:۵۰ آغوش گرم تربتجام برای «لاله خوشنام فاطمی» تربت جام- همزمان با هفته بسیج و ایام شهادت اُمالشهدا، مردم ولایتمدار تربتجام با سیل اشک و ارادت، پیکر مطهر شهید گمنام، اما خوشنام «لاله فاطمی» را در آغوش گرفتند. دریافت 33 MB گزارشگر: حسن جوان تدوینگر: مهدی حسینی کد خبر 6665125 کپی شد مطالب مرتبط وداع با شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در قوچان استقبال باستانیکاران گود پوریای ولی در قوچان از پهلوان گمنام ۳۲ ساله استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام در خلیل آباد تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در شهرستان مرزی خواف برچسبها خراسان رضوی تربت جام شهید گمنام
نظر شما