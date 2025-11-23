محکومیت ۲ میلیارد ریالی قاچاقچی سیگار در کامیاران

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله شکربیگی صبح یکشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: پرونده قاچاق ۸۷۰ هزار نخ سیگار به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان کامیاران مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه مربوطه پس از بررسی‌های لازم و با توجه به عدم ارائه مستندات کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانسته و وی را به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

شکربیگی همچنین گفت: مأموران نیروی انتظامی موفق به کشف کالاهای قاچاق شده و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.