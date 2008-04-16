لیست قراردادهای نفتی ایران با کشورهای خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، امضای قرارداد 22 میلیاردی صادرات گاز به سوئیس که اواخر سال گذشته به ثمر رسید نقطه عطفی در قراردادهای خارجی ایران محسوب می شود.

اواخر سال گذشته بر اساس قرار داد منعقد شده بین شرکت صادرات گاز ایران و شرکت EGL سویس، مقرر شد به مدت 25 سال گاز ایران از طریق مرکز ترکیه به سوئیس منتقل شود.

به موجب این قرار داد، میزان فروش گاز از سال 2009 سالانه نیم میلیارد است و طی 25 سال به طور سالانه افزایش می یابد.

گزارش مهر می افزاید: البته اسفند ماه سال گذشته ایران و اندونزی تفاهمنامه همکاری و سرمایه گذاری مشترک برای احداث یک واحد استحصال اتان و گاز مایع در استان فارس به ارزش 300 میلیون یورو و قرار داد ساخت یک واحد اوره و آمونیاک در عسلویه با سرمایه گذای 470 میلیون یورو به امضا رساندند.

به موجب این قرار داد، مقرر شد منابع ارزی مورد نیاز احداث این واحد توسط شرکت اندونزیایی و از محل پیش فروش گاز مایع تولیدی تامین شود.

همچنین قرارداد 2 میلیارد دلاری ایران و شرکت ساینوپک چین نیز از جمله قراردادهای مهم صنعت نفت ایران در سال گذشته به شمار می رود.

این قرار داد در جهت توسعه میدان عظیم نفتی یادآوران در جنوب غرب ایران در زمره بزرگترین قراردادهای ایران محسوب می شود که به صورت بیع متقابل به امضا رسیده است.

میدان نفتی یادآوران که در شمال میدان نفتی آزادگان در استان خوزستان قرار دارد، از 183 میلیارد شبکه ذخایر نفت درجا برخوردار است که از این میزان 2/3 میلیارد شبکه آن قابل استحصال است. همچنین این میزان 5/12 تریلیون متر مکعب گاز همراه نفت دارد که 7/2 میلیارد آن قابل برداشت است.

به گزارش مهر، از سوی دیگر امضای قرار داد 16 میلیارد دلاری ایران و مالزی در بخش نفت و گاز که در دی ماه سال گذشته به امضا رسید، بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت. به موجب این قرار داد، شرکت "ای کی اس" مالزی کار توسعه میادین گازی گلشن و فردوس را انجام خواهد داد.

مبلغ کل قرارداد نزدیک به 6 میلیارد برای توسعه بخش بالادستی و تولید گاز از این میدان ها و همچنین بیش از 10 میلیارد دلار برای تولید ال ان جی در بخش پایین دستی آن بر آورده شده است.

اما شرکت نفت و گاز هند (او ان جی سی) نیز طرح های توسعه میدان نفت و گاز فارسی واقع در خلیج فارس را نهایی کرد.

همچنین میدان گازی فارسی (فرزاد B) که در یکی از بلوکهای خلیج فارس قرار دارد، با ذخیره در جای 11 تریلیون فوت مکعب توسط این شرکت هندی کشف شده بود. شرکت گاز لهستان (پی. جی. ان. جی) نیز قرارداد اولیه برای اکتشاف ذخایر گاز را با شرکت فرا ساحلی نفت ایران امضا کرد.

از سوی دیگر، شرکت ادیسون ایتالیا نیز قرار دادی را با هدف کمک به توسعه بلوک فرا ساحلی دیار واقع در خلیج فارس با شرکت ملی نفت به امضا رساند.

به گزارش مهر ، همچنین قرار داد اکتشاف و توسعه بلوک دانان (یکی از 17 بلوک اکتشافی) 22 اسفند ماه سال گذشته میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت آسیایی (پتروویتنام) امضا شد.

قرار داد اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت گاز بلوک مغان 2 با شرکت INA کرواسی از دیگر قراردادهای منعقد شده ایران به شمار می رود که در سال جاری به ثمر نشست.

در عین حال باید توجه داشت که هم اکنون شرکتهای خارجی بسیاری خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند که مذاکرات آنها با کشورمان در این باره همچنان ادامه دارد.