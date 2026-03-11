تشییع باشکوه شهدای «جنگ رمضان» در بابل

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر پنج شهید «جنگ رمضان» صبح چهارشنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی(ع) با حضور پرشور مردم شهیدپرور شهرستان بابل برگزار شد.

در این مراسم معنوی که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان محلی، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم همراه بود، پیکر مطهر شهدا از آستان مقدس امامزاده قاسم(ع) تشییع و تا میدان ولایت این شهر بدرقه شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل و قرائت فاتحه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره ایثارگری‌ها و رشادت‌های آنان را گرامی داشتند.

همچنین در این مراسم برنامه‌هایی همچون قرائت قرآن کریم، مرثیه‌سرایی در سوگ حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سخنرانی برگزار شد و مردم با حضور گسترده خود بار دیگر بر وفاداری به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تأکید کردند.

گفتنی است این مراسم همزمان با ایام سوگواری شهادت مولای متقیان حضرت علی(ع) برگزار شد و فضای شهر بابل رنگ و بوی عزاداری و معنویت به خود گرفته بود.