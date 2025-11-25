۹ پزشک متخصص جدید در شادگان آغاز به کار کردند

سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقا سطح خدمات درمانی و افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی، بیمارستان شهید معرفی‌زاده موفق به جذب ۹ متخصص در رشته‌های مختلف پزشکی شد.

به گفته موسوی، این متخصصان شامل دو نفر متخصص مغز و اعصاب، متخصص داخلی، اطفال، زنان و زایمان، پاتولوژی، قلب و عروق، رادیولوژی و بیهوشی هستند که از این پس در این مرکز درمانی فعالیت خواهند داشت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان تصریح کرد: جذب این تعداد متخصص در رشته‌های حیاتی، گامی بزرگ در جهت ارتقا کیفیت خدمات درمانی و کاهش نیاز مردم به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان است.

وی افزود: شبکه بهداشت و درمان شادگان همواره تلاش کرده است تا با تأمین نیروی انسانی متخصص، سطح رضایتمندی مردم را افزایش دهد و امسال جذب پزشکان متخصص نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.