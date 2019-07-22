استقرار پزشک متخصص اعصاب و روان در بیمارستان شادگان

محمد حسین یاور احمدی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از این به دلیل نبود تخصص اعصاب و روان بیماران شهرستان شادگان برای درمان به شهرهای همجوار مراجعه میکردند که در حال حاضر حضور و استقرار این پزشک متخصص داخلی، اطفال و اعصاب و روان در این شهر موجب دسترسی آسانتر مردم به این متخصص شده است.
وی بیان کرد: در راستای ارتقای خدمات و جلب رضایتمندی بیشتر مراجعان علاوه بر جذب پزشکان متخصص در زمینه توسعه و نوسازی تجهیزات پزشکی بیمارستان اقدامات مؤثری هم صورت گرفته است.
یاور احمدی در پایان گفت: توسعه مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و همچنین استقرار پزشکان در سطح شهرستان یکی از الویت کاری شبکه بهداشت شادگان است.
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