استقرار پزشک متخصص اعصاب و روان در بیمارستان شادگان

محمد حسین یاور احمدی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از این به دلیل نبود تخصص اعصاب و روان بیماران شهرستان شادگان برای درمان به شهرهای همجوار مراجعه می‌کردند که در حال حاضر حضور و استقرار این پزشک متخصص داخلی، اطفال و اعصاب و روان در این شهر موجب دسترسی آسان‌تر مردم به این متخصص شده است.

وی بیان کرد: در راستای ارتقای خدمات و جلب رضایتمندی بیشتر مراجعان علاوه بر جذب پزشکان متخصص در زمینه توسعه و نوسازی تجهیزات پزشکی بیمارستان اقدامات مؤثری هم صورت گرفته است.

یاور احمدی در پایان گفت: توسعه مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و همچنین استقرار پزشکان در سطح شهرستان یکی از الویت کاری شبکه بهداشت شادگان است.