به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست شامگاه دوشنبه در گفتوگو با رسانهها گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده در صنایع وابسته به دام در استان لرستان در هشت ماه ابتدایی امسال، بیش از هشت میلیون کیلوگرم انواع فرآوردههای خام دامی شامل پودر آبپنیر، شیرخشک دامی، ماهی زنده، خوراک آبزیان گرم آبی و پا و پنجه مرغ به خارج از کشور صادر شده است.
وی کشورهای مقصد این صادرات را قرقیزستان، مالزی، ویتنام، پاکستان، عراق و ارمنستان عنوان کرد.
مدیرکل دامپزشکی لرستان یکی از اولویتهای اداره کل دامپزشکی استان را تقویت صادرات و فراهمکردن شرایط استاندارد صادرات در صنایع وابسته به دام در استان عنوان کردند.
