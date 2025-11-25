اتمام تعمیرات اساسی پنج دستگاه پل داخلی بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کمالی اظهار کرد: اجرای این طرح عمرانی با چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار با هدف افزایش توان عملیاتی، ارتقای ظرفیت بارهای ترافیکی و تسهیل دسترسی محوطه‌های بندری از نیمه مرداد ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود.

وی مدت زمان اجرای طرح یاد شده را ۳۰ ماه اعلام کرد و ادامه داد: پیشرفت کنونی این طرح ۱۰۰ درصد بوده که با تلاش شبانه‌روزی و اهتمام تمامی ارکان آن زودتر از موعد مقرر به اتمام رسیده و در حال بهره‌برداری است.

معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: با پایان موفق طرح یاد شده، تمامی پل‌های اصلی مجتمع مطابق آخرین آئین‌نامه‌ها و استانداردهای فنی مقاوم‌سازی شده و اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند.

به گفته کمالی؛ در این طرح، ضمن انجام تعمیرات اساسی، از فناوری‌های نوین برای پایش سلامت پل‌ها بهره‌گیری شده است؛ به‌گونه‌ای که سامانه هوشمند کنترل از راه دور با اتصال به سرور مرکزی، اطلاعات سازه‌ای را پردازش کرده و با تحلیل داده‌ها توسط هوش مصنوعی، هشدارهای لازم را در صورت بروز هرگونه مشکل صادر می‌کند.

وی از مهم‌ترین فعالیت‌های انجام‌شده در اجرای موفق و زودتر از برنامه زمان‌بندی به مقاوم‌سازی پل شماره یک (رودخانه شط / کوثر) به طول ۱۶۸ متر و عرض ۱۸ متر با ۴۲ دهانه باکس بتنی در تقاطع بزرگراه شهید رجایی و مسیر رودخانه و بهسازی پل شماره دو (خلیج‌فارس) به طول ۱۸.۶ متر و عرض ۲۸ متر شامل یک دهانه، اجرای ۱۷ شمع، نصب ۱۴ تیر پیش‌ساخته بتنی و استفاده از قطعات پیش‌ساخته شمس و چلیپا اشاره کرد.

معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: پل شماره سه که در تقاطع راه‌آهن و ترمینال کانتینری ریلی قرار دارد، دارای طول ۲۵.۸ متر و عرض ۲۸ متر، اجرای ۴۸ شمع بر روی آن اجرا و ۱۴ تیر پیش‌ساخته بتنی نیز نصب شده است.

کمالی در مورد پل شماره چهار در محل تقاطع راه‌آهن و چهارراه اول شهید رجایی نیز گفت: برای این پل با طول ۲۱.۲ و عرض ۲۴ متر نیز تقویت شاه‌تیرها، تعویض نئوپرن‌ها و مقاوم‌سازی خاک پشت کوله‌ها انجام و برای پل شماره پنج در محل تقاطع راه‌آهن و پایانه اختصاصی پرس پنبه با ۲۱.۷ متر طول و ۲۴ متر عرض انکراژ دیوار کوله‌ها، تقویت تیرها، قطعات پیش‌ساخته نما و سایر عملیات تکمیلی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح، توان عملیاتی مجتمع بندری شهید رجایی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و زیرساخت‌های حمل‌ونقل درون‌بندری از ایمنی و کارایی بالاتری برخوردار شده است.