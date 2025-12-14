مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقبال گسترده هنرمندان استان از نخستین دوره جشنواره عکس و پوستر «رسول مهربانی‌ها» خبر داد و گفت: فراخوان این رویداد در شهریورماه امسال منتشر شد و پس از تمدید مهلت ارسال آثار، هنرمندان فعال استان در دو بخش عکس و پوستر آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

وی با اشاره به برگزاری ۹ کارگاه و تور عکاسی در شهرستان‌های مختلف استان افزود: این برنامه‌ها با استقبال خوبی از سوی شرکت‌کنندگان مواجه شد و نقش مهمی در ارتقای سطح کیفی آثار داشت.

تیموری جزئیات حضور هنرمندان در جشنواره را این‌گونه اعلام کرد: مجموعاً ۵۸۷ اثر از ۱۱۷ هنرمند به دبیرخانه رسید که شامل ۵۳۶ اثر عکس از ۸۷ هنرمند و ۵۰ پوستر از ۳۰ هنرمند بود. پس از داوری، ۱۷ اثر تک، ۳ مجموعه عکس و ۲۰ اثر پوستر به مرحله نمایشگاهی راه یافتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: از میان آثار راه‌یافته به نمایشگاه، نفرات برگزیده معرفی و در آئین اختتامیه تجلیل خواهند شد.

وی در پایان هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج سیره و سنت پیامبر اسلام عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی استان، این رویداد می‌تواند نقش مؤثری در تقویت انسجام اجتماعی و وفاق ملی ایفا کند.